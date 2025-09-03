Από την 1η Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε και επίσημα ένα συστατικό που χρησιμοποιείται ευρέως στα τζελ βερνίκια νυχιών, προκαλώντας αντιδράσεις στον χώρο της ομορφιάς.

Το απαγορευμένο συστατικό είναι το «TPO» (trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide), μια ουσία που χαρίζει στα νύχια υπερ-λαμπερό φινίρισμα και γρήγορο στέγνωμα όταν εκτίθεται σε φως UV ή LED.

Ωστόσο, η χρήση του θεωρήθηκε τοξική από τις ευρωπαϊκές Αρχές, καθώς μελέτες έδειξαν ότι ενδέχεται να προκαλεί προβλήματα γονιμότητας και επιδράσεις στο αναπαραγωγικό σύστημα.

Το τζελ μανικιούρ, το οποίο κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα από τη δεκαετία του 2000, προσφέρει ένα ανθεκτικό, λαμπερό αποτέλεσμα που διαρκεί εβδομάδες χωρίς ξεφλούδισμα. Αν και δεν περιέχουν όλα τα τζελ βερνίκια το απαγορευμένο -πλέον- συστατικό TPO, πολλά από τα δημοφιλή προϊόντα περιλαμβάνουν τη συγκεκριμένη ουσία.

Η ΕΕ, η οποία έχει ήδη απαγορεύσει άλλα χημικά συστατικά που εξακολουθούν να είναι ακόμα νόμιμα στις ΗΠΑ, χαρακτήρισε το TPO «καρκινογόνο, μεταλλαξιογόνο και τοξικό για την αναπαραγωγή», όπως μεταδίδει η New York Post.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το TPO δεν υπόκειται σε ρύθμιση και συνεχίζει να χρησιμοποιείται ευρέως.

Οι πιθανοί κίνδυνοι κρίθηκαν επαρκείς για την απαγόρευση του συστατικού

Ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν πως η απαγόρευση είναι περισσότερο προληπτική παρά αντίδραση σε αποδεδειγμένο κίνδυνο, καθώς οι περισσότερες μελέτες βασίζονται ακόμα σε πειράματα σε ζώα.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να το απαγορεύσει από επιφύλαξη. Δεν υπάρχουν ακόμη ευρείας κλίμακας μελέτες σε ανθρώπους που να αποδεικνύουν τη βλάβη, όμως οι πιθανοί κίνδυνοι κρίθηκαν επαρκείς για αυστηρότερη ρύθμιση», εξηγεί η δερματολόγος Δρ. Hannah Kopelman στο Wellness Pulse.

Τι ισχύει από 1η Σεπτεμβρίου στην ΕΕ

Το TPO χρησιμοποιείται επίσης ως φωτοεκκινητής και σε οδοντιατρικά σφραγίσματα, όμως η απαγόρευση ισχύει μόνο για τα καλλυντικά προϊόντα.

Πριν την απαγόρευση, το TPO επιτρεπόταν μόνο για επαγγελματική χρήση και με μέγιστη συγκέντρωση 5%. Πλέον, απαγορεύεται εντελώς η πώληση, προώθηση και χρήση προϊόντων που το περιέχουν, χωρίς εξαιρέσεις ή περιόδους χάριτος για την εξάντληση αποθεμάτων.

Η απόφαση της ΕΕ ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2024 και η ημερομηνία εφαρμογής γνωστοποιήθηκε μέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο, εισαγωγείς και επαγγελματίες ομορφιάς έχουν εκφράσει έντονες διαμαρτυρίες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε αρκετός χρόνος για να αντικαταστήσουν τα προϊόντα τους με «TPO-free» εναλλακτικές.

Οι καταναλωτές που ανησυχούν για την ασφάλεια τους μπορούν να περιορίσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο, ζητώντας προϊόντα χωρίς TPO. Ορισμένες εταιρείες που προσφέρουν τέτοια προϊόντα είναι:

OPI Intelli-Gel,

Manicurist,

Aprés Nail,

Nail Creation,

Aimeili.

Επιπλέον, προτείνεται:

επαρκές διάστημα μεταξύ εφαρμογών τζελ,

χρήση προστατευτικής βάσης,

εφαρμογή σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Το TPO δεν είναι ο μόνος κίνδυνος στο τζελ μανικιούρ

Περισσότερες από 100 εκατομμύρια γυναίκες στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν προϊόντα περιποίησης νυχιών, και το TPO δεν είναι ο μόνος κίνδυνος που ελλοχεύει σε ένα τζελ μανικιούρ.

Σύμφωνα με την ποδίατρο Dr. Σαϊλί Τουλπούλε, η UV ακτινοβολία που χρησιμοποιείται για τη σκλήρυνση του τζελ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του δέρματος, ενώ η λέπτυνση της φυσικής πλάκας του νυχιού πριν την εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο νύχι.

Ακόμη και όταν το τζελ μανικιούρ αφήνεται να «μεγαλώσει» φυσικά, χωρίς αφαίρεση, οι κίνδυνοι παραμονεύουν. Μία από τις πιο συχνές επιπλοκές είναι η λοίμωξη από το βακτήριο Pseudomonas -γνωστή και ως «πράσινα νύχια» ή «greenies» λόγω του χαρακτηριστικού αποχρωματισμού.

Η λοίμωξη αυτή μπορεί να προκύψει όταν το τζελ αποκολλάται ελαφρώς από το φυσικό νύχι, δημιουργώντας ένα κενό στο οποίο παγιδεύεται υγρασία, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης για το βακτήριο. Αν και συνήθως δεν είναι επικίνδυνη για υγιή άτομα, ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές σε ανθρώπους με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή χρόνια προβλήματα υγείας.