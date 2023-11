Στις «Μεταμορφώσεις», το εμβληματικό έργο του Ρωμαίου ποιητή Οβιδίου, ο Νάρκισσος «πεθαίνει» προσπαθώντας να αγγίξει το αντικατοπτρισμένο είδωλό του στο νερό μιας λίμνης. Βλέπει, αλλά δε «γνωρίζει»· δε συνειδητοποιεί ποτέ ότι το αγόρι που αγαπά είναι ο ίδιος, παρόλο που η φιλαυτία και η εξιδανίκευσή προς τον εαυτό διατρέχουν τη ζωή του. Η ποιητική οξυδέρκεια του Οβιδίου υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και τις προκλήσεις στην κατανόηση των ναρκισσιστικών διαταραχών, στην ψυχιατρική, την ψυχολογία και στο ψυχοθεραπευτικό πεδίο. Απόμακροι, αλαζόνες, δικαιωματιστές, «γοητευτικοί απατεώνες», συναισθηματικά ευάλωτοι ή «κενοί»;

Μη χάσεις την Ανοιχτή Εκδήλωση με θέμα: «Τα πολλά πρόσωπα του ναρκισσισμού: Συναισθηματική όαση ή έρημος;», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2023 | 18:00 – 20:30, στο Campus της Αθήνας (LH2, Κοδριγκτώνος 13, 5ος όρ.).

Κεντρικός Ομιλητής (Key Note Speaker) της Εκδήλωσης θα είναι ο Δρ. Ορέστης Γιωτάκος*, Ψυχίατρος, Πρόεδρος ΑΜΚΕ «Ομπρέλα», Editor: Dialogues in Clinical Neuroscience & Mental Health, Director: I Care for my Brain.

Η παρουσίαση του κ. Γιωτάκου με τίτλο Ναρκισσιστική Διαταραχή: διαγνωστική προσέγγιση και προβληματισμοί θα επικεντρωθεί στα παρακάτω θέματα:

Abstract 1

Μετά από πολύχρονη έρευνα γύρω από την έννοια του ‘ναρκισσισμού’, υπάρχει ικανοποιητική σύγκλιση των διαγνωστικών κριτηρίων της Ναρκισσιστικής Διαταραχής, στα DSM 5 και ICD 11, σύμφωνα με προηγούμενες προτάσεις του FFM. Νέα διαγνωστικά μοντέλα στο μέλλον, όπως το Research Domain Criteria (RDoC), αναμένεται να συγκεράσουν τα πολυάριθμα ευρήματα από τους τομείς της ψυχολογίας και της νευροβιολογίας. Η έρευνα επίσης έχει υποδείξει νευρωνικά δίκτυα που σχετίζονται με ορισμένα πυρηνικά συμπτώματα της Ναρκισσιστικής Διαταραχής, όπως αυτό της έλλειψης ενσυναίσθησης. Έχοντας στη διάθεσή μας όλο και πιο ξεκάθαρα κριτήρια αναγνώρισης της Ναρκισσιστικής Διαταραχής, οι ψυχοθεραπευτικές και φαρμακευτικές προσπάθειες θα γίνονται όλο και περισσότερο επιτυχείς.

Abstract 2

Υπερόπτης, ερωτικός, εξωστρεφής, εγωιστής, αδίστακτος; Ή ευάλωτος, εύθραυστος και καταθλιπτικός; Η μυθολογία, η ιστορία, η πολιτική και η λογοτεχνία προσφέρουν πλήθος παρόμοιων χαρακτήρων για την περιγραφή ατόμων με «ναρκισσισμό». Από την άλλη, τόσο η ψυχολογία, όσο και η νευροεπιστήμη, συγκλίνουν σε συγκεκριμένα σημεία που μάλλον αποτελούν τα πυρηνικά στοιχεία της λεγόμενης «Ναρκισσιστικής Διαταραχής». Η ακριβής διαγνωστική ταυτοποίηση των ατόμων αυτών αποτελεί μια διαρκή επιστημονική πρόκληση.

Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης

Το πάνελ των προσκεκλημένων ομιλητών επισφραγίζουν με την συμμετοχή τους διακεκριμένοι επιστήμονες:

κ. Ιωάννης Παυλίδης

Ψυχολόγος, ΜSc, Ψυχοδυναμικός Ψυχοθεραπευτής.

κ. Ευανθία Σακελλαρίου

Ψυχολόγος, MSc – Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια, Ψυχολόγος Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νέας Σμύρνης.

κ. Κωνσταντίνος Φύσσας

Ψυχοθεραπευτής, MA, Project Manager MAKE «ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ».

Την εκδήλωση θα συντονίσει η κ. Γιώτα Αρβανίτη, Κλινική Ψυχολόγος, MSc – Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού προγράμματος, MSc Integrative Counselling & Psychotherapy του Mediterranean College.

Το δια ζώσης event έρχεται να ενισχύσει τον αριθμό των σημαντικών δράσεων που διοργανώνονται από τη Σχολή Ψυχολογίας του Mediterranean College, βασικός στόχος της οποίας είναι να φωτίσει πτυχές της πολλαπλότητας των εκφάνσεων του ναρκισσισμού υπό το πρίσμα της νευροβιολογίας, της θεωρίας της προσκόλλησης, καθώς και ορισμένων εκ των σημαντικότερων ψυχαναλυτικών θεωριών για τις ναρκισσιστικές διαταραχές και την ψυχοθεραπευτική διαχείρισή τους.

Η Σχολή Ψυχολογίας του Mediterranean College είναι η Σχολή με τη μεγαλύτερη εμπειρία στην Ελλάδα (από το 1977) στην παροχή καινοτόμων εφαρμοσμένων πανεπιστημιακών προγραμμάτων. Η Σχολή προσφέρει ισχυρά & αναγνωρισμένα Bachelor’s & Master’s, σε συνεργασία με το TOP20 βρετανικό πανεπιστήμιο σε σπουδές Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας – University of Derby (Guardian University Guide, 2022):

Επιλέγοντας κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα σπουδών:

Εξασφαλίζεις, ως απόφοιτος, την εγγραφή σου στους επαγγελματικούς συλλόγους της Βρετανίας & πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα Ψυχολόγου, Συμβούλου & Ψυχοθεραπευτή, στην Ελλάδα.

Γίνεσαι δίγλωσσος επαγγελματίας με διεθνή προοπτική, καθώς η διδασκαλία πραγματοποιείται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Τα προγράμματα προάγουν τον ερευνητικό προσανατολισμό σου, με τη συμμετοχή σου σε ερευνητικά projects & επιστημονικά συνέδρια.

Επιπλέον, τα προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης του Mediterranean Professional Studies, απευθύνονται σε όσους θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις & δεξιότητές τους ως Σύμβουλοι – Ψυχοθεραπευτές:

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στα προγράμματα σπουδών και τις δυνατότητες χρηματοδότησης.

Γίνονται δεκτές μετεγγραφές φοιτητών από Πανεπιστήμια, Κολλέγια & ΙΕΚ (αναγνώριση μαθημάτων).

Mediterranean College

Αθήνα: Κοδριγκτώνος 13 & Πατησίων 94, 10434, Τ: +30 210 8899600

Αθήνα: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, 11251, Τ: +30 210 8899600

Γλυφάδα: Αχιλλέως 33 & Λ. Βουλιαγμένης 65, 16675, Τ: +30 210 8899600

Θεσσαλονίκη: Ίωνος Δραγούμη 21, 54625, T: +30 2310 287779

medcollege.edu.gr | [email protected]

*Ο Δρ. Ορέστης Γιωτάκος ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές στην Στρατιωτική Ιατρική Σχολή, στη Θεσσαλονίκη. Το 1992 απέκτησε την ειδικότητα του Ψυχιάτρου στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», το 1998 το MSc in Neuroscience στο Institute of Psychiatry στο Λονδίνο, ενώ από το 2003 είναι Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο στo χώρο της Ψυχιατρικής, στους τομείς Ψυχοπαθολογίας και Πρόληψης. Διετέλεσε Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών (2009-2016). Είναι ιδρυτής της αμκε «ομπρέλα – Νευροεπιστήμες & Ψυχική Υγεία» (obrela.gr), Editor του περιοδικού “Dialogues in Clinical Neuroscience & Mental Health” (obrela-journal.gr), ιδρυτής της καμπάνιας “I care for my brain” (icareformybrain.org) και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σεξολογίας και Διαφυλικών Σχέσεων (sexology.com.gr)

Νάρκισσο είπε η μάνα το παιδί· κι όταν γι’ αυτό ρωτήθηκε ο μάντης

αν του ‘λαχε πολύχρονη ζωή ως τα βαθιά γεράματα φτασμένη,

η απόκριση που δόθηκε ήταν “Ναι, όσο καιρό δε θα νογάει ποιος είναι”.

Οβίδιος