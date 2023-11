Στα 45 χρόνια λειτουργίας του το Mediterranean College πρεσβεύει τις ίδιες αρχές: την παροχή υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών ξένων πανεπιστημίων, σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που ενισχύει τις δεξιότητες των φοιτητών του και τους εξασφαλίζει άριστες επαγγελματικές προοπτικές.

Στο πλαίσιο του επετειακού εορτασμού και με αφορμή την έναρξη των νέων τμημάτων στις 20/11, το 1Ο Ιδιωτικό Αγγλόφωνο Κολλέγιο της Ελλάδας δίνει τη δυνατότητα σε 10 ενδιαφερόμενους σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη να διεκδικήσουν υποτροφίες έως 60%, εξασφαλίζοντας (με σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης) τις τελευταίες θέσεις στα ΝΕΑ Αναγνωρισμένα Μεταπτυχιακά που παρέχει. Την αρχή κάνει το MSc Strength & Conditioning, το ΝΕΟ μεταπτυχιακό, το οποίο προσφέρεται από τη Σχολή Επιστημών Υγείας & Αθλητισμού του Κολλεγίου και εφοδιάζει τους φοιτητές με γνώση και κατάρτιση που στοχεύουν στη βελτίωση της σωματικής απόδοσης.

Το MSc Strength & Conditioning συνδυάζει τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα με την απαραίτητη πρακτική εφαρμογή των δεξιοτήτων που χρειάζονται, ώστε οι φοιτητές να πετύχουν και να ξεχωρίσουν με την εξειδίκευση τους σε ένα δημοφιλή και αναπτυσσόμενο κλάδο του αθλητισμού.

Το πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί από επαγγελματίες του Ηνωμένου Βασιλείου με μεγάλη εμπειρία στις πρακτικές εφαρμογές του S&C, σε συνεργασία με το “The Chartered Institute of Sport and Physical Activity (CIMSPA)” και εναρμονίζεται πλήρως με τα επαγγελματικά πρότυπα που έχει δημιουργήσει η CIMSPA σε συνεργασία με τον “UK Strength and Conditioning Association”.

Σπουδές με πλεονεκτήματα:

Το μοναδικό μεταπτυχιακό Strength & Conditioning στην Ελλάδα.

Το πτυχίο απονέμεται από το κορυφαίο βρετανικό University of Wolverhampton.

Σχεδιασμένο με τα standards των Chartered Institute for the Management of Sport & Physical Activity και UK Strength & Conditioning Association.

Αποτελεί βασικό πρόγραμμα της Sports Academy του Mediterranean College, της μοναδικής Ακαδημίας Αθλητικών Σπουδών στην Ελλάδα.

Πρακτική εφαρμογή & εξάσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια.

Ευέλικτη φοίτηση κατάλληλη και για επαγγελματίες(συνδυασμός σύγχρονης & εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας).

Iδανικό για απόφοιτους και επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους της Υγείας, όπως η Φυσικοθεραπεία.

Στρατηγικές συνεργασίες της Σχολής Επιστημών Υγείας & Αθλητισμού, με κορυφαία σωματεία και επαγγελματικές ενώσεις στον Αθλητισμό (Super league, ΟΣΦΠ, κ.α.).

Στο Mediterranean College dιαθέτουμε οκτώ Ακαδημαϊκές Σχολές και προσφέρουμε 40+ αναγνωρισμένα Bachelor’s, Master’s & MBA, σε συνεργασία με το TOP50 University of Derby (Guardian 2023) και το University of Wolverhampton, καθώς και 20+ πιστοποιημένα Προγράμματα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης, σε συνεργασία με διακεκριμένους ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης (European International University, κ.α.).

Επιλέγοντας το Mediterranean College, εξασφαλίζεις:

Γίνονται δεκτές μετεγγραφές φοιτητών από Πανεπιστήμια, Κολλέγια & ΙΕΚ (αναγνώριση μαθημάτων).

