UPDATE:Ο άνθρωπος από την πακιστανική κοινότητα που έπαθε ανακοπή καρδιάς είναι νεκρός (πληροφορία από κάτοικους του camp). Το ασθενοφόρο έφυγε με σβηστό φάρο και στο καμπ δεν υπάρχει ούτε ένας γιατρός. Η κλούβα παραμένει στο μετρό του Ελαιώνα και η διοικήτρια με τη συνοδεία αστυνομίας παραμένει στο camp.UPDATE:The man from the pakistani community who suffered cardiac arrest is dead (information from camp residents). The ambulance left with the beacon out and there is not a single doctor in the camp. The police truck remains in the metro station of Eleonas and the administrator with police escort remains in the camp.