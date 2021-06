Σας αρέσουν οι ελιές; Φαντασθήκατε ότι το υποχρεωτικό…κατάλοιπο τους, τα κουκούτσια, θα μπορούσε να μετατραπεί σε πλακάκια, τραπέζια και παγκάκια, δηλαδή να δημιουργηθούν έπιπλα από κουκούτσια ελιάς; Ο λόγος για το έργο δυο νέων ανθρώπων από το ορεινό Μεγαλοχώρι του Πλωμαρίου της Λέσβου, τον Χρήστο Βερβέρη και την Ειρήνη Μουτσογιάννη και το δημιούργημα τους το «Koukoutsi Eco Material», ένα πρόγραμμα σχεδιασμού (design project) που φιγουράρισε ως το μόνο ελληνικό πρόγραμμα ανάμεσα σε 500 συμμετοχές από 50 διαφορετικές χώρες, την πρωτοβουλία «The Design in an Age of Crisis» της London Design Biennale και του οργανισμού Chatham House.

«Σε ένα από τα πιο ορεινά χωριά του νησιού, το Μεγαλοχώρι» λέει ο Χρήστος Βερβέρης, «συγκεντρώσαμε ό,τι απομένει από την τελική έκθλιψη του πυρήνα της ελιάς και το μετατρέψαμε σε ένα οικολογικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έπιπλα, πλακάκια, πάγκους, μεγάλες επιφάνειες και άλλα χρηστικά αντικείμενα». «Οδηγός μας», προσθέτει η Ειρήνη Μουτσογιάννη, «η δημιουργικότητα, η αγάπη για τον τόπο μας και η επιθυμία μας να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε μια κοινωνία περιβαλλοντικής βιωσιμότητας».

Οι δυο δημιουργοί, δίνοντας αξία σε ένα βιολογικό απόβλητο της ελαιουργικής διαδικασίας, κατάφεραν να διευρύνουν τον κύκλο ζωής του κουκουτσιού και κατασκεύασαν με το καινοτόμο, οικολογικό υλικό ένα παραδοσιακό νησιώτικο πάγκο (παγκάκι). «Με τον τρόπο αυτό, ανταποκριθήκαμε στην επείγουσα ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του design στο άμεσο μέλλον, ώστε να δημιουργεί περιβάλλοντα βιώσιμα και ανθεκτικά, ενόψει και των προβλημάτων που θα προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και τις αλλαγές στην βιοποικιλότητα» λέει ο κ. Βερβέρης.

Ποιοι είναι οι δυο εμπνευστές του πρότζεκτ

Ο Χρήστος Βερβέρης έχει τελειώσει τη σχολή Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας (πλέον Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής) το 2016 και για τα επόμενα δυόμισι χρόνια εργάστηκε σε γραφεία της Αθήνας, διακόπτοντας για να ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία. Τα επόμενα χρόνια θα τον βρουν στην Αγγλία με σκοπό την αναζήτηση εργασιακής και ακαδημαϊκής εμπειρίας. Τον Σεπτέμβριο του 2020 ξεκινάει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ πάνω στον Σχεδιασμό Αντικειμένων και Επίπλων, κλείνοντας και αυτό τον κύκλο με μια ερευνητική εργασία πάνω στις βιώσιμες στρατηγικές στο Design δίνοντας του τροφή για σκέψη. Τον Σεπτέμβριο του 2021 βρίσκεται στο πλευρό του καθηγητή του -από απόσταση- ως βοηθός του εργαστηρίου. Παράλληλα, το Νοέμβριο του 2020 μαζί με την Ειρήνη Μουτσογιάννη ξεκινάει η έρευνα για το Koukoutsi eco-material.

Η Ειρήνη Μουτσογιάννη σπούδασε Ναυτιλιακά Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και στην συνέχεια απέκτησε ένα μεταπτυχιακό τίτλο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών International MBA με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ και στη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα, καθώς και ένα 2ο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, με κατεύθυνση την Αειφόρο Ανάπτυξη. Ασχολείται με το marketing και την συμβουλευτική για εταιρίες και έχει εργαστεί για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό νέων εγχειρημάτων.