Μετά το πρώτο της κατάστημα στη Μύκονο, η “House of Jewels” συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία, επενδύοντας στην αγορά της Θεσσαλονίκης με το άνοιγμα του 2ου ομώνυμου καταστήματος στον ιστορικό δρόμο της Μητροπόλεως, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής. Σε μία οδό συνυφασμένη με ξεχωριστά brands έρχεται να προστεθεί το μοναδικό concept“House of Jewels” που παρουσιάζει, κατ’ αποκλειστικότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο, κορυφαία σκανδιναβικά brands κοσμημάτων και ρολογιών όπως: Georg Jensen, About Vintage, Julie Sandlau, ByBiehl και Id Fine.

Ο σχεδιασμός του νέου καταστήματος ακολουθεί το minimal design που χαρακτηρίζει τη Σκανδιναβική αισθητική. Έτσι, για την εσωτερική του αρχιτεκτονική, επιλέχθηκαν απαλοί τόνοι με σκοπό να αντανακλώνται οι elegant και αφαιρετικές γραμμές των κοσμημάτων, ενώ η παρουσία ξύλου σε ανοιχτές αποχρώσεις, δημιουργεί μια ζεστή ατμόσφαιρα υψηλής αισθητικής, που αναδεικνύει εξαιρετικά τα αγαπημένα και διεθνώς αναγνωρισμένα brands.

Η “House of Jewels” μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε στο νέο της κατάστημα, Μητροπόλεως 88, τις κομψές συλλογές κοσμημάτων και ρολογιών άριστης ποιότητας, εκπληκτικής δεξιοτεχνίας και μοναδικού design, φέροντας την Nordic Style αισθητική. Πρόκειται για διαχρονικά αλλά και σύγχρονα σχέδια κοσμημάτων, από μασίφ ασήμι 925 με χρυσό 14 kt, 18 kt και 22kt, διακοσμημένα με χειροποίητες λεπτομέρειες και πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους, αλλά και κομψά ρολόγια Automatic Swiss made και Chronograph (Quartz) από ανοξείδωτο ατσάλι, τέλεια συνδυασμένα με Domed sapphire crystal με αντιανακλαστική επικάλυψη και πολυτελές ιταλικό δέρμα.

Εμπνευστείτε και ανακαλύψτε όλα τα μοναδικά σχέδια του concept House of Jewels στο κατάστημα της Μυκόνου Ματθαίου Ανδρόνικου ( Ματογιάννια ) και πλέον στο νέο κατάστημα “House of Jewels”, Μητροπόλεως 88 (T. 2310-241225) στη Θεσσαλονίκη και στο e-shop hoj.gr .