Επίσκεψη του Αμερικανού πρέσβη Geoffrey R. Pyatt στο Deree – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Επίσκεψη στο Deree – Aμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τρίτης 6 Φεβρουαρίου, ο Αμερικανός πρέσβης Geoffrey R. Pyatt, για να συνομιλήσει με τους φοιτητές σχετικά με το επίπεδο των διμερών σχέσεων Ελλάδας - Η.Π.Α. στους τομείς της ασφάλειας, της οικονομίας και του εμπορίου.

Την εκδήλωση διοργάνωσε το γραφείο Public Affairs του Deree, σε συνεργασία με τα: School of Business, School of Liberal Arts and Sciences, International Honors Society, Investment Club, καθώς και του Accounting and Finance Society.

Σε μια αίθουσα κατάμεστη από σπουδαστές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, ο Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Dr. David G. Horner, καλωσόρισε τον πρέσβη, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την επωφελή σχέση του Κολλεγίου με την Αμερικανική πρεσβεία χαρακτηρίζοντάς τη «την υπ’ αριθμόν ένα θεσμική σχέση μας» ενώ περιέγραψε τον κύριο Pyatt, στο σύντομο –μέχρι στιγμής– διάστημα της θητείας του στην Ελλάδα, ως έναν από «τους πιο δραστήριους και αποτελεσματικούς πρέσβεις σε αυτήν τη χώρα».

«Από πολλές απόψεις, διανύουμε μία από τις πλέον ελπιδοφόρες εποχές στις σχέσεις Αμερικής-Ελλάδας μετά από καιρό» επισήμανε με ικανοποίηση ο Aμερικανός πρέσβης ενώ αναφέρθηκε στις κοινές δημοκρατικές αξίες που συνδέουν ιστορικά Ελλάδα και Αμερική. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν τη μοναδική γεωγραφική θέση της Ελλάδας, τον ρόλο που αυτή έχει διαδραματίσει –εδώ και εκατοντάδες χρόνια– ως σταυροδρόμι των πολιτισμών, αλλά και σε μία εποχή όπου η Ευρώπη είναι ο πιο σημαντικός διεθνής εταίρος μας σε ζητήματα δημοκρατικών αξιών, ελευθερίας του λόγου και ελευθερίας του τύπου.

Η Ελλάδα αντιπροσωπεύει το σημείο συνάντησης αυτού του κόσμου και των προκλήσεων που εκδηλώνονται από την Ευρασία». Τόνισε ωστόσο ότι μόνο μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας θα μπορέσει η Ελλάδα να εκπληρώσει τον στρατηγικό ρόλο της ως παράγοντα ασφάλειας στην περιοχή. «Καθώς η χώρα βγαίνει από την κρίση, παρουσιάζονται διαρκώς όλο και περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες. Στην πρεσβεία εργαζόμαστε εντατικά ώστε να κάνουμε γνωστή τόσο την έξοδο της Ελλάδας από τη δυσμένεια, όσο και να εντοπίσουμε τους τομείς και τις ευκαιρίες για συγκεκριμένες αμερικανικές εταιρείες ώστε να συνεισφέρουν τεχνολογία, τεχνογνωσία, ανθρώπινο κεφάλαιο, αξιοποιώντας όλο το δυναμικό που διαθέτει η Ελλάδα».

Αναφερόμενος στους ελληνικούς τομείς που παρουσιάζουν εξαιρετικές προοπτικές για τους επενδυτές, ο Αμερικανός πρέσβης ξεχώρισε τον τουρισμό, την ενέργεια, τη νεανική επιχειρηματικότητα, ενώ περιέγραψε την Ελλάδα και ως ένα πολύ σημαντικό κέντρο logistics στην Ευρώπη.

Στη συζήτηση που ακολούθησε η συμμετοχή των φοιτητών ήταν ιδιαίτερα ζωηρή, καθώς ο κύριος Pyatt απάντησε λεπτομερώς σε ερωτήσεις που άγγιζαν πληθώρα θεμάτων: οι επενδυτικές ευκαιρίες στη μετά την κρίση εποχή, οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, ο ρόλος της ελληνικής Διασποράς, η παρουσία της Ελλάδας ως εγγυητή ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά και το προσφυγικό ζήτημα, σχετικά με το οποίο απέδωσε τα εύσημα στους Έλληνες για την ψυχική και ηθική γενναιοδωρία με την οποία αντιμετώπισαν τους πρόσφυγες.

Απευθυνόμενος στη νεότερη γενιά δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι αισιόδοξος για την κατεύθυνση που οδεύει ο κόσμος. Δείτε πώς η τεχνολογία έχει αλλάξει τον κόσμο όπου ζούμε. Οι τεχνολογίες μάς δυναμώνουν και ενισχύουν τη δημοκρατία μας. Το θέμα είναι πώς κατευθύνουμε αυτές τις τεχνολογίες, πώς τις χειριζόμαστε και πώς αξιοποιούμε τις τεράστιες ευκαιρίες που παρουσιάζονται· πώς η πανταχού παρούσα πληροφόρηση, η βιοτεχνολογία, η νανοτεχνολογία θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες οι οικονομίες μας και λειτουργούν οι κοινωνίες μας. Έχετε πολλά μέσα στη διάθεσή σας ως γενιά, και αυτός είναι λόγος αισιοδοξίας».