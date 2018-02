Πρώτο θέμα στους Financial Times το συλλαλητήριο για το Σκοπιανό

Με πρώτο θέμα το συλλαλητήριο στην Αθήνα για το Σκοπιανό, κυκλοφορούν τη Δευτέρα οι Financial Times.

«It’s all Greek» (είναι όλα ελληνικά), είναι η πρώτη αράδα του τίτλου με γαλάζια γράμματα και συνεχίζει: «Neighbours in naming battle» (οι γείτονες στη μάχη του ονόματος).

Η φράση «it's all Greek» χρησιμοποιείται ως ιδιωματισμός και σημαίνει «δεν καταλαβαίνω λέξη».

«Το τελευταίο κεφάλαιο μια 30ετούς διαμάχης μεταξύ της Ελλάδας και του γείτονά της έκανε χιλιάδες διαδηλωτές να κατέβουν στους δρόμους της Αθήνας» γράφει το δημοσίευμα μεταξύ άλλων.

