Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας, το οποίο προκάλεσε και πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τις 13:30 και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν σορό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Οι καπνοί από τη φωτιά φαίνονται από απόσταση χιλιομέτρων, ενώ το εργοστάσιο ξιδιού καίγεται ολοσχερώς.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.