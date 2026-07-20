Στο νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύεται τραυματισμένη μια 22χρονη τουρίστρια, μετά από ατύχημα που είχε ενώ επέβαινε σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο με προορισμό το λιμάνι του Αντιρρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.

Η νεαρή γυναίκα έχασε την ισορροπία της το απόγευμα της Κυριακής, καθώς κατέβαινε τις σκάλες του πλοίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στη μέση.

Την άτυχη κοπέλα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που περίμενε στο λιμάνι, μετά την ολοκλήρωση του δρομολογίου και τον κατάπλου του πλοίου. Η 22χρονη διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», προκειμένου να λάβει πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας διενεργεί τη σχετική προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πάτρας για τον τραυματισμό 22χρονης αλλοδαπής (υπήκοος Σερβίας) επιβάτιδας επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ – Ο/Γ) πλοίου, το οποίο έπλεε προς το λιμάνι του Αντιρρίου. Συγκεκριμένα, η 22χρονη έχασε την ισορροπία της στις σκάλες, με αποτέλεσμα την πτώση και τον τραυματισμό της στη μέση. Μετά τον κατάπλου του πλοίου, η αλλοδαπή διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», για παροχή ιατρικής περίθαλψης. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας».