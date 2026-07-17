Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν λουόμενοι στην παραλία Κατσαδιά των Λειψών, όταν ένα καρχαριοειδές πλησίασε σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή, φτάνοντας σχεδόν μέχρι την άμμο.

Η παρουσία του ζώου προκάλεσε έκπληξη στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι έσπευσαν να καταγράψουν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Στο βίντεο φαίνεται το καρχαριοειδές να κινείται σε ιδιαίτερα ρηχά νερά, λίγα μόλις μέτρα από τους λουόμενους.

Σύμφωνα με ανεπίσημες εκτιμήσεις που βασίζονται στο διαθέσιμο οπτικό υλικό του lerosnews.gr, το καρχαριοειδές ενδέχεται να ανήκει στο γένος Mustelus, της οικογένειας Triakidae.

Τα συγκεκριμένα είδη είναι ευρύτερα γνωστά στην Ελλάδα ως γαλέοι και γενικά θεωρούνται ακίνδυνα για τον άνθρωπο.



Παρότι η εμφάνισή τους σε τόσο ρηχά νερά δεν είναι συνηθισμένη, η παρουσία τους κοντά σε ακτές μπορεί να συνδέεται με την αναζήτηση τροφής ή με τις συνθήκες που επικρατούν στη θάλασσα.



Συνήθως κινούνται κοντά στον βυθό και τρέφονται με μικρά ψάρια, μαλάκια και καρκινοειδή.

Ωστόσο, η ακριβής ταυτοποίηση του είδους δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια αποκλειστικά από το βίντεο και απαιτείται η αξιολόγηση ειδικών.

Το περιστατικό στην παραλία Κατσαδιά καταγράφηκε σε βίντεο από τους λουόμενους και προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.