Έναν 51χρονο ημεδαπό συνέλαβαν το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Ιουλίου 2026 αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου στο πλαίσιο ελέγχων για την προστασία των ζώων.

Ο 51χρονος διατηρούσε δέκα παραγωγικά ζώα (αίγες) σε υπαίθριο χώρο, έχοντας περιορίσει με ακατάλληλο τρόπο την κινητικότητά τους, εφαρμόζοντας την πρακτική του «παστουρώματος».



Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ του επιβλήθηκε και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για την παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων, όπως μεταδίσει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η κακομεταχείριση και η μη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων διώκονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ οι έλεγχοι για την εφαρμογή της συνεχίζονται σε όλη τη χώρα.

Το παστούρωμα είναι το δέσιμο των ποδιών των ζώων, κυρίως παραγωγικών και ιπποειδών, μεταξύ τους, συνήθως ένα μπροστινό και ένα πίσω της ίδιας πλευράς ή τα πόδια ανά δύο δεμένα (διπλή παστούρα).

Πρόκειται για βαρύτατη μορφή κακοποίησης καθώς τα ζώα δένονται από πολύ μικρές ηλικίες – οι κτηνοτρόφοι δένουν τα πόδια των ζώων εκτροφής αμέσως μετά τον απογαλακτισμό τους – και περνούν όλη τους τη ζωή έχοντας μεγάλες δυσκολίες στην παραμικρή τους κίνηση.