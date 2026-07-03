Θύμα κυβερνοεπίθεσης έπεσε η επίσημη ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, με αποτέλεσμα να τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Όσοι επιχείρησαν να επισκεφθούν τον ιστότοπο του ΕΦΕΤ αντίκρισαν μια εικόνα με νεκροκεφαλή και το μήνυμα «HACKED BY TRENGGALEK CETAR», αντί της κανονικής αρχικής σελίδας με τις ανακοινώσεις και τις υπηρεσίες του οργανισμού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για κυβερνοεπίθεση τύπου web defacement, κατά την οποία οι δράστες αποκτούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον διακομιστή ενός ιστοτόπου και αντικαθιστούν το περιεχόμενο της αρχικής σελίδας με δικό τους μήνυμα ή εικόνες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπήρξε παραβίαση δεδομένων ή αν η επίθεση περιορίστηκε στην αλλοίωση της εμφάνισης της ιστοσελίδας.

Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της λειτουργίας της ιστοσελίδας και τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ παράλληλα εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η παραβίαση.

Παράλληλα, λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων του οργανισμού, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με την έκταση και τα αίτια της κυβερνοεπίθεσης.

Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ για την κυβερνοεπίθεση

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι η παραβίαση της ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ αναδεικνύει σοβαρά προβλήματα στην κυβερνοασφάλεια του ελληνικού Δημοσίου.

«Η εικόνα της παραβιασμένης ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ αποτελεί ακόμη ένα ηχηρό καμπανάκι για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κυβερνοασφάλεια του ελληνικού Δημοσίου», αναφέρει το κόμμα στην ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι, ενώ η κυβέρνηση προβάλλει μια εικόνα ψηφιακής ετοιμότητας, κρίσιμες δημόσιες ψηφιακές υποδομές εξακολουθούν να εμφανίζουν σοβαρές αδυναμίες απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις, γεγονός που – σύμφωνα με την ανακοίνωση – εκθέτει τη χώρα και επηρεάζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημόσιους ψηφιακούς φορείς.