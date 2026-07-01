Σε ακύρωση όλων των προγραμματισμένων δρομολογίων της από και προς το λιμάνι της Ραφήνας, την Παρασκευή 3 Ιουλίου προχώρησε η ακτοπλοϊκή εταιρεία Fast Ferries, λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης των ναυτεργατικών σωματείων, που κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους, καταγγέλλοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας, καθώς οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων.

Συγκεκριμένα, ακυρώνονται τα δρομολόγια του Ε/Γ-Ο/Γ «FAST FERRIES ANDROS» από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, καθώς και η επιστροφή του από τη Μύκονο, ενώ δεν θα εκτελεστεί και το απογευματινό δρομολόγιο του πλοίου.

Παράλληλα, ακυρώνεται το προγραμματισμένο δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π» από τη Ραφήνα προς Πάρο, Νάξο, Μύκονο και Τήνο. Η εταιρεία αναφέρει ότι οι επιβάτες με εκδοθέντα εισιτήρια θα ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Στην απεργιακή κινητοποίηση, που θα ξεκινήσει στις 06:01 το πρωί της Παρασκευής 03/07 και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου, συμμετέχουν η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ενώ έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στις 10:00 έξω από το Ε/Γ-Ο/Γ «SUPER FERRY».

Τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων.

Όπως αναφέρουν, το λιμάνι διαθέτει μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά εξυπηρετούνται έως και έντεκα πλοία, γεγονός που, κατά την εκτίμησή τους, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για ναυτεργάτες, επιβάτες και κατοίκους της περιοχής