Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιουνίου στην παραλία Δικέλλων Αλεξανδρούπολης, όπου ένας 83χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Αλεξανδρούπολης, στον ηλικιωμένο παρασχέθηκαν αρχικά πρώτες βοήθειες από λουόμενους που βρίσκονταν στο σημείο.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση από το Λιμεναρχείο

Για το περιστατικό έχει αναλάβει προανάκριση το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης.

Παράλληλα, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών του νοσοκομείου, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 83χρονος έχασε τη ζωή του παραμένουν υπό διερεύνηση.