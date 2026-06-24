Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη Νέα Μαγνησία Λαμίας, όταν ένα μεγάλο φίδι εισήλθε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και βρήκε καταφύγιο στο εσωτερικό του οχήματος.

του ανταποκριτή μας από το Lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η οδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία του ερπετού όταν επέστρεψε για να παραλάβει το αυτοκίνητό της, αντικρίζοντάς το κουλουριασμένο κοντά στα πεντάλ, γεγονός που την οδήγησε να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο επιχείρησαν να το απομακρύνουν, ωστόσο το φίδι κρύφτηκε βαθύτερα στο ταμπλό, δυσκολεύοντας σημαντικά την επιχείρηση.

Μετά από διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες, επιλέχθηκε η χρήση του κλιματισμού του οχήματος προκειμένου να αναγκαστεί το ερπετό να εγκαταλείψει την κρυψώνα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διαδικασία το φίδι τραυματίστηκε θανάσιμα, πιθανότατα από εξάρτημα του συστήματος εξαερισμού.

Στη συνέχεια το όχημα μεταφέρθηκε σε ηλεκτρολογείο, όπου χρειάστηκε να αποσυναρμολογηθεί μέρος του ταμπλό για την απομάκρυνση του νεκρού ερπετού.