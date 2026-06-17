Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 58χρονης Σταματίνας Πέππα η οποία είχε εξαφανιστεί και αναζητούνταν από τους οικείους της.

Η 58χρονη εξαφανίστηκε στις 15 Ιουνίου, μεσημεριανές ώρες, από την περιοχή των Άνω Λιοσίων στην Αθήνα. Έπειτα από αίτημα της οικογένειάς της και λόγω ενδείξεων ότι η ζωή της μπορεί να βρισκόταν σε κίνδυνο, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες ομάδες αναζήτησης και διάσωσης.