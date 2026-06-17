Ένα ακόμη αιχμηρό σκίτσο δημοσιεύει ο Αρκάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα στη χώρα μας.

Στη σημερινή του «καλημέρα» προς τους διαδικτυακούς του φίλους απεικονίζεται ένα κτίριο ερείπιο, ένας χώρος εγκαταλελειμμένος και υπό κατάρρευση.

«Υπερπροσφορά σε υλικά κατεδαφίσεων», αναγράφεται πάνω στην εικόνα.

«Όποιος νομίζει ότι αναφέρεται στον ΣΥΡΙΖΑ…. σωστά νομίζει», σχολιάζει κάποιος κάτω από το σκίτσο με αφορμή τις εξελίξεις στο κόμμα.

«Εύστοχος για μία ακόμη φορά Αρκά!!!», είναι ένα ακόμη σχόλιο.