Γέμισαν για μια ακόμη φορά τα σχολεία του Βόλου με συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής και τα φαινόμενα είναι επαναλαμβανόμενα από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα. Τελευταία «χτυπήματα» με συνθήματα και απειλές έγιναν το Σάββατο και χθες το βράδυ, σε πολλά σχολεία του Βόλου.

Δρώντας μέσα στο σκοτάδι, οι άγνωστοι βρόμισαν την Κυριακή το βράδυ τους τοίχους σχολικών συγκροτημάτων με φασιστικά και εθνικιστικά συνθήματα, συνθήματα μίσους και σύμβολα που βεβήλωσαν τους σχολικούς χώρους.

«Ερχόμαστε προδότες», «θα σας σφάξουμε αριστερά σκουπίδια», «θα γίνετε σαπούνια», είναι μερικά από τα φασιστικά συνθήματα που έγραψαν οι άγνωστοι δράστες σε τοίχους σχολικών συγκροτημάτων, όπως αναφέρει το gegonota.news.

Το φαινόμενο απασχολεί τις αστυνομικές αρχές έντονα, καθώς είναι επαναλαμβανόμενο.