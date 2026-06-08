Συνολικά 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι πυρκαγιές φαίνεται να οφείλονται σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο. Παράλληλα, οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος διερευνούν όλα τα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες όπου προκύπτουν.

Όπως επισημαίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες ευνόησαν την έναρξη και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών, ωστόσο όπως υπογραμμίζεται, «χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές».

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 383.397,05 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας στην ύπαιθρο. «Οι περισσότερες πυρκαγιές μπορούν να αποφευχθούν. Η προσοχή όλων είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος», σημειώνει η Πυροσβεστική.