Όλο και περισσότεροι πολίτες εκφράζουν ανησυχία για το αν υπάρχουν καρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες, καθώς οι σχετικές αναφορές και καταγραφές έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε Ελλάδα και ευρύτερα στη Μεσόγειο.

Η εικόνα ενός μεγάλου θαλάσσιου θηρευτή κοντά σε περιοχές όπου κολυμπούν λουόμενοι έχει οδηγήσει σε ερωτήματα και προβληματισμό, ειδικά έπειτα από περιστατικά θεάσεων που έχουν καταγραφεί σε διάφορα σημεία της χώρας.

Μόνο τον Μάιο, σύμφωνα με αναφορές, έχουν καταγραφεί εμφανίσεις σε περιοχές όπως η Κόρινθος, τα Λουτρά της Ωραίας Ελένης και θαλάσσιες ζώνες της Βοιωτίας.

Στις ελληνικές θάλασσες απαντώνται συγκεκριμένα είδη καρχαριών, με πιο γνωστά τον καρχαρία μάκο, τον γαλάζιο καρχαρία και τον εξαβράγχιο. Ο καρχαρίας μάκο θεωρείται από τα ταχύτερα είδη, ο γαλάζιος καρχαρίας εμφανίζεται συχνότερα την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού, ενώ ο εξαβράγχιος εντοπίζεται κυρίως σε μεγάλα βάθη.

Παράλληλα, συναντώνται και άλλα είδη όπως ο γκριζογαλέος και το σκυλόψαρο, τα οποία καταγράφονται συχνά στα ελληνικά ύδατα και θεωρούνται μη επικίνδυνα για τον άνθρωπο.

Σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη που έχει δημοσιεύσει η ιστοσελίδα sharkisingreece.blogspot.com, οι βασικές περιοχές καταγραφής εμφανίσεων καρχαριών στην Ελλάδα εντοπίζονται στο Ιόνιο Πέλαγος, στον Σαρωνικό Κόλπο, στον Παγασητικό, στη Χαλκιδική, στα Δωδεκάνησα και νότια της Κρήτης.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι καταγραφές αυτές δεν συνεπάγονται αυξημένο κίνδυνο για τους λουόμενους, καθώς οι καρχαρίες σπάνια πλησιάζουν σε ρηχά νερά.

Δείτε τον χάρτη με τις καταγεγραμμένες θεάσεις καρχαριοειδών: