Ένα μοναδικό αεροπορικό υπερθέαμα από την Πολεμική Αεροπορία παρουσιάστηκε το απόγευμα της Κυριακής στον ουρανό του Φαλήρου, με εκατοντάδες μικρούς και μεγάλους να έχουν πάρει θέση από νωρίς στην αυτοσχέδια «εξέδρα» που στήθηκε στα βραχάκια του Φλοίσβου.

Με τα βλέμματα στραμμένα ψηλά, οι πολίτες απόλαυσαν μια σπάνια επίδειξη δεξιοτεχνίας, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 95 χρόνων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σχηματισμοί που έκοψαν την ανάσα μπροστά στον Φλοίσβο

Η μεγάλη αεροπορική επίδειξη πραγματοποιήθηκε ακριβώς μπροστά από το Άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες κόσμου που κατέκλυσε την παραλία. Στο φετινό Air Show το «παρών» έδωσαν εντυπωσιακά αεροσκάφη της NATO Tiger Meet 26, οι θρυλικοί Red Arrows της RAF, καθώς και οι ελληνικές Ομάδες Αεροπορικών Επιδείξεων «ΖΕΥΣ» και «ΔΑΙΔΑΛΟΣ».

Η συγκίνηση κορυφώθηκε με την εμφάνιση των ιστορικών αεροσκαφών, όπως τα εμβληματικά Spitfire και Harvard, που πέταξαν δίπλα στα σύγχρονα μαχητικά F-16, Phantom και Rafale.

Ο ουρανός της Αττικής γέμισε με χρώμα και εκκωφαντικούς ελιγμούς, παρουσιάζοντας με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής αεροπορικής ιδέας, από το ένδοξο παρελθόν μέχρι το τεχνολογικό μέλλον της Πολεμικής μας Αεροπορίας.