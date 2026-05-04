Η λεϊσμανίωση, γνωστή στο ευρύ κοινό ως «Καλαζάρ», είναι μια σοβαρή παρασιτική ασθένεια που προσβάλλει κυρίως τους σκύλους και αποτελεί σημαντικό πρόβλημα υγείας στη χώρα μας. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ενδημικές περιοχές της Μεσογείου, γεγονός που καθιστά την ενημέρωση και την πρόληψη ιδιαίτερα σημαντικές για κάθε ιδιοκτήτη σκύλου.

Η νόσος προκαλείται από το παράσιτο Leishmania infantum και μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματος της φλεβοτόμου σκνίπας (Phlebotomus spp.). Δεν μεταδίδεται άμεσα από σκύλο σε σκύλο ή από σκύλο σε άνθρωπο, αλλά εξαρτάται αποκλειστικά από την παρουσία του εντόμου φορέα. Ο σκύλος αποτελεί δεξαμενή του παρασίτου στη φύση. Μέσω των σκνιπών η νόσος μεταδίδεται σε άλλους σκύλους και δυνητικά υπό προϋποθέσεις στον άνθρωπο. Η λεϊσμανίωση είναι επομένως ζωονόσος και η προστασία του σκύλου είναι ταυτόχρονα και προστασία της δημόσιας υγείας.

Πόσο συχνή είναι η λεϊσμανίωση στην Ελλάδα;

Οι κλιματολογικές συνθήκες της χώρας ευνοούν την παρουσία των σκνιπών, ιδιαίτερα από την άνοιξη έως το φθινόπωρο, περίοδο κατά την οποία η εντομοαπωθητική προστασία πρέπει να εφαρμόζεται. Μελέτες έχουν δείξει ότι ένα σημαντικό ποσοστό σκύλων έχει εκτεθεί στο παράσιτο, ακόμη και χωρίς να εμφανίζει κλινικά συμπτώματα.

Ο κίνδυνος είναι αυξημένος για σκύλους:

που ζουν ή κυκλοφορούν σε εξωτερικούς χώρους

σε περιοχές με βλάστηση και υγρασία

χωρίς συστηματικά μέτρα πρόληψης

Συμπτώματα της λεϊσμανίωσης

Η λεϊσμανίωση συχνά εξελίσσεται αργά και τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν μήνες ή και χρόνια μετά τη μόλυνση. Τα πιο συχνά περιλαμβάνουν:

Απώλεια βάρους

Μειωμένη όρεξη

Κόπωση και λήθαργο

Τριχόπτωση, κυρίως γύρω από τα μάτια και τη μουσούδα

Δερματικές αλλοιώσεις ή πληγές

Διογκωμένους λεμφαδένες

Ρινορραγίες

Σε προχωρημένα στάδια, προβλήματα νεφρικής λειτουργίας

Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η επίσκεψη στον κτηνίατρο είναι καθοριστικής σημασίας.

Διάγνωση

Η διάγνωση βασίζεται σε:

κλινική εξέταση και λήψη ιστορικού

εργαστηριακές εξετάσεις

εξειδικευμένες εξετάσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο

Ο κτηνίατρος είναι ο μόνος αρμόδιος να αξιολογήσει τα αποτελέσματα και να καθορίσει αν υπάρχει ενεργή νόσος. Πολλοί μολυσμένοι σκύλοι δεν εμφανίζουν συμπτώματα, γι’ αυτό οι περιοδικοί έλεγχοι είναι απαραίτητοι ακόμη και σε φαινομενικά υγιή ζώα.

Θεραπεία

Η λεϊσμανίωση δεν εξαλείφεται οριστικά, ωστόσο μπορεί να ελεγχθεί. Η θεραπεία στοχεύει:

στη μείωση του παρασιτικού φορτίου

στη βελτίωση της κλινικής εικόνας

στη διατήρηση καλής ποιότητας ζωής

Απαιτείται τακτική παρακολούθηση, καθώς η νόσος μπορεί να παρουσιάσει υποτροπές. Αυτός είναι και ένας ακόμη λόγος που η πρόληψη υπερέχει σαφώς έναντι της θεραπείας.

Πρόληψη: το πιο αποτελεσματικό όπλο

Η πρόληψη αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο προστασίας του σκύλου και είναι ιδιαίτερα κρίσιμη σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου η νόσος είναι ενδημική. Δεν βασίζεται σε ένα μόνο μέτρο, αλλά σε συνδυασμό πρακτικών που λειτουργούν παράλληλα και συμπληρωματικά:

Προστασία από τις σκνίπες με χρήση κατάλληλων εντομοαπωθητικών μέσων

Περιορισμός της έκθεσης του σκύλου τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των σκνιπών (σούρουπο και νύχτα)

Διατήρηση καλής γενικής υγείας και ανοσολογικής κατάστασης

Περιοδικοί εργαστηριακοί έλεγχοι, ακόμη και σε σκύλους χωρίς εμφανή συμπτώματα

Εμβολιασμός: σήμερα διατίθενται εμβόλια ασφαλή και αποτελεσματικά.

Ο εμβολιασμός δεν υποκαθιστά τα υπόλοιπα προληπτικά μέτρα, αλλά αποτελεί τον ισχυρότερο σύμμαχο σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης, το οποίο διαμορφώνεται πάντα σε συνεργασία με τον κτηνίατρο, ανάλογα με τον τρόπο ζωής και τον βαθμό έκθεσης κάθε σκύλου.

Συμπέρασμα

Η λεϊσμανίωση είναι μια σοβαρή ασθένεια, όμως με σωστή ενημέρωση, συστηματική πρόληψη και κτηνιατρική παρακολούθηση μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην περιμένετε να εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα. Μιλήστε σήμερα με τον κτηνίατρό σας για να διαμορφώσετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης — συνδυασμό εμβολιασμού και χρήσης εντομοαπωθητικών σκευασμάτων — προσαρμοσμένο στον τρόπο ζωής και τον βαθμό έκθεσης του σκύλου σας.