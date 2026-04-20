Μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας 20/4 οδηγοί οι οποίοι κινούνταν στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη. Μια νεαρής ηλικίας αγελάδα μπήκε αντίθετα στον αυτοκινητόδρομο και προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος.

Μετά από αρκετή ώρα και μετά από μεγάλη προσπάθεια ο ιδιοκτήτης του ζώου κατάφερε να το ακινητοποιήσει, με τη συνδρομή της αστυνομίας που έκλεισε προσωρινά τον δρόμο.

Το ΕΡΤnews βρέθηκαν στο σημείο και κατέγραψε τις προσπάθειες.

Η αγελάδα που έτρεχε ανεξέλεγκτα ανάμεσα σε οχήματα φέρεται να διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη στο Καλοχώρι και αφού διένυσε μια μεγάλη απόσταση κατάφερε και μπήκε στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος της Σίνδου.