Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (18.04.2026) στην Άμπελο Αχαΐας. Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο Αχαΐας και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 18 οχήματα και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άμπελος, #Αχαΐα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 18, 2026
Κινητοποιήθηκαν 72 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης , 9ης και 18ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 18 οχήματα, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (#drone) Δυτικής Ελλάδος και 1 Α/Φ.
Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.
Ήχησε το 112
⚠️ Activation of 112 – Emergency Number— 112 Greece (@112Greece) April 18, 2026
🔥 Wildfire in #Ampelos of the regional unit of #Achaia
🆘 If you are in the #Ano_Porovitsa move away to #Akrata
‼️ Follow the instructions of the Authorities
ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice