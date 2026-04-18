Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (18.04.2026) στην Άμπελο Αχαΐας. Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο Αχαΐας και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 18 οχήματα και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.

Ήχησε το 112