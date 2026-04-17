Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 16 Απριλίου στον παράδρομο της εθνικής οδού από Καμένα Βούρλα προς Λαμία.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Συγκεκριμένα, η σύγκρουση έγινε στο ύψος της εισόδου του Αγίου Σεραφείμ, όταν ο οδηγός του οχήματος που προπορευόταν, επιχείρησε να στρίψει αριστερά για να μπει στην είσοδο. Την ίδια στιγμή ο άλλος οδηγός επιχειρούσε προσπέραση, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να συγκρουστούν.

Τα δύο αυτοκίνητα μετά τη σύγκρουση «πέταξαν» κυριολεκτικά πάνω από τις μπάρες και προσγειώθηκαν μέσα στα χωράφια και συγκεκριμένα σε σημείο που συνήθως μαζεύει νερό, αλλά για καλή τους τύχη εκείνη τη στιγμή ήταν άδειο.

Το ευτύχημα είναι ότι δεν τραυματίστηκε κανείς από τους οδηγούς και τους επιβάτες, ωστόσο οι υλικές ζημιές στα οχήματα είναι σοβαρές.