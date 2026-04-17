Ξεκινά η κρίσιμη συνάντηση για το κτηνοτροφικό πρόβλημα της Λέσβου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Ήρθαμε εδώ και περιμένουμε να βρεθεί άμεσα, σήμερα, μια λύση από το Υπουργείο, διότι αυτή τη στιγμή το νησί κυριολεκτικά είναι με τη θηλιά στο λαιμό. Η οικονομία του τινάζεται στον αέρα. Η ασθένεια του αφθώδους πυρετού που έχει προσβάλλει τα ζώα μας έχει εγκλωβίσει κυριολεκτικά οικονομικά και σήμερα οπωσδήποτε πρέπει να βρούμε λύση πριν φύγουμε πίσω» δήλωσε ο Θεμιστοκλής Καμμένος, κτηνοτρόφος – αυτοδιοικητικός, και μέλος της αντιπροσωπείας.

Λύση, όπως εξηγεί, είναι «α φύγουν τα προϊόντα κανονικά έξω. Το τυρί, το κρέας που παράγουμε. Από τη στιγμή που ο αφθώδης πυρετός είναι καθαρά ζωονόσος και δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, η δική μας η περιέργεια και η δική μας η απορία είναι γιατί δεν μπορούμε να διαθέσουμε στην αγορά τα προϊόντα. Μέτρα βιοασφάλειας παίρνουμε εμείς σαν παραγωγοί. Μέτρα παίρνονται στο λιμάνι. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μεταδοθεί ο ιός από τα φορτηγά, όπως μας λένε, ή από τα ψυγεία. Και από τη στιγμή που μετακινούνται συνεχώς αυτοκίνητα και άλλου είδους εμπορεύματα με νταλίκες και με φορτηγά, πώς γίνεται από τα δικά μας δηλαδή τα προϊόντα να μεταδοθεί;».

Ερωτηθείς για τις απώλειες, ο κ. Καμμένος είπε ότι «διακόσιοι πενήντα τόνοι γάλα την ημέρα παράγει το νησί, πρόβειο γάλα, και εβδομήντα πέντε χιλιάδες αμνοερίφια μείναν το Πάσχα αδιάθετα, τα οποία βρίσκονται πίσω από τα κοπάδια μας, αλλά είναι σε στάβλους παραγωγών, οι οποίοι θέλουνε κάθε μέρα για να ταϊστούν πάνω από χίλια ευρώ. Γιατί δεν μπορούμε να τα αφήσουμε νηστικά. Δεν είναι τα ζώα μας επιχείρηση που θα βάλουμε ένα κλειδί, θα την κλείσουμε και θα περιμένουμε πότε θα αποκατασταθεί η δικαιοσύνη για να ξανανοίξουμε. Είναι ζώα. Είμαστε καθημερινά, τριακόσιες εξήντα πέντε μέρες το χρόνο. Βρέχει, χιονίζει, είναι γιορτές… πίσω από αυτά, πρωί βράδυ. Από αυτά ζούμε τις οικογένειές μας και όταν καταστραφεί η οικονομία στη Λέσβο καταστρέφεται και όλη η παραμεθόριος. Αδειάζουν τα χωριά μας».

Στο πλευρό των κτηνοτρόφων της Λέσβου βρέθηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής, Γιάννης Φράγκος, συμμετέχοντας στην κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε δήλωσή του κ. Φράγκος έκανε λόγο για μια «μεγάλη δοκιμασία» που απειλεί να αφανίσει την οικονομία του νησιού, ζητώντας από την κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα για να σταματήσει η καταστροφή.