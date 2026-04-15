Σημαντική εισροή υδάτων από τη Βουλγαρία αναμένεται εντός των επόμενων ωρών στον ποταμό Άρδα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του δήμου Ορεστιάδας.

Ειδικότερα, η δημοτική Αρχή συστήνει στους πολίτες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να μην πλησιάζουν τον ποταμό καθώς θα εισέλθουν σε αυτόν μεγάλες ποσότητες νερού στο πλαίσιο των ετήσιων τεχνικών επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται στο φράγμα Ιβαΐλοβγκραντ της Βουλγαρίας.

Επίσης, προς αποφυγή ατυχημάτων συστήνεται η μη διέλευση ιρλανδικών διαβάσεων, ιδίως των Καστανεών και των Ριζίων καθώς και της γέφυρας της Ελιάς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.