Έντονη είναι η συζήτηση που έχει προκαλέσει εγκύκλιος του ΕΟΔΥ σχετικά με την απομάκρυνση της πικροδάφνης από τα σχολεία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν διαβιβαστεί προς τις σχολικές μονάδες, οι διευθυντές καλούνται να λάβουν μέτρα προστασίας των μαθητών, ακόμη και με απομάκρυνση ή εκρίζωση του φυτού από σχολικούς χώρους, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η εν λόγω σύσταση αυτή βασίζεται σε ενημέρωση των αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας επισημαίνεται ότι η πικροδάφνη περιέχει τοξικές ουσίες σε φύλλα, άνθη και μίσχους, οι οποίες την καθιστούν επικίνδυνη τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα ζώα.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη η οδηγία έχει προκαλέσει αντιδράσεις από περιβαλλοντολόγους, οι οποίοι κάνουν λόγο για υπερβολικές παρεμβάσεις και επισημαίνουν ότι η γενικευμένη απομάκρυνση της πικροδάφνης θα μπορούσε να επιφέρει περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η πρόεδρος ΠΕΕΓΕΠ, Νανά Κατσογιάννη, τονίζει ότι η πικροδάφνη, όπως και πολλά άλλα φυτά, περιέχει τοξικά μέρη, αλλά εστιάζει στην ανθεκτικότητά της στην ξηρασία και τον σημαντικό ρόλο της στην ενίσχυση του πρασίνου.

«Η πικροδάφνη είναι ένα φυτό που διαθέτει πράγματι τοξικά μέρη, όπως και πάρα πολλά άλλα φυτά. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι συστήνεται να απομακρυνθεί η πικροδάφνη όχι μόνο από σχολεία και παιδικές χαρές, αλλά από δημόσια πάρκα, από πάρκα αναψυχής, από πεζοδρόμια, από παντού γύρω μας δηλαδή. Η πικροδάφνη είναι ένα φυτό που προσφέρει, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολύ ξηρανθεκτική» επεσήμανε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Τετάρτης 15/4.

Η κα Κατσογιάννη θεωρεί ότι η πικροδάφνη στοχοποιήθηκε άδικα και προτείνει ως λύση την εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού και των παιδιών, ώστε να μην καταναλώνουν το φυτό, το οποίο άλλωστε είναι πολύ πικρό και δεν τρώγεται εύκολα.

«Καταγράφονται ελάχιστα περιστατικά κάθε χρόνο και μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Δηλητηριάσεων, μόλις το 1,1% οφείλεται σε δηλητηρίαση από φυτά. Έχει στοχοποιηθεί άδικα η πικροδάφνη και θα πρέπει να στοχεύσουμε στην εκπαίδευση και στην ενημέρωση του κόσμου», είπε κλείνοντας.

Η οδηγία από το υπουργείο Παιδείας στα σχολεία για τη διαχείριση των κινδύνων από την τοξικότητα του φυτού της πικροδάφνης

Με το σχετικό έγγραφο διαβιβάζεται ενημέρωση από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία τα φύλλα, τα άνθη και οι μίσχοι των πικροδαφνών περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις τοξινών, κυρίως γλυκοσίδων, όπως η ολεανδρίνη (τριτερπενική γλυκοσίδη, η νεριίνη και η θεβαϊνη), καθιστώντας τις πικροδάφνες επικίνδυνες τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα.

Όπως σημειώνεται «το σχολικό περιβάλλον αλλά και δημόσιοι χώροι που μπορεί να υπάρξουν παιδιά όπως πάρκα αναψυχής, παιδικές χαρές, πεζοδρόμια, κήποι σπιτιών, μπορεί να ενέχουν κινδύνους για πιθανή έκθεση στο φυτό της πικροδάφνης λόγω της ύπαρξης ευαίσθητου πληθυσμού (τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα λόγω του χαμηλότερου σωματικού βάρους και της μεγαλύτερης πιθανότητας τυχαίας κατάποσης ή επαφής), λόγω αυξημένης πιθανότητας επαφής με το φυτό (τα παιδιά είναι πιο πιθανό να εκτεθούν κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους), λόγω κινδύνου εισπνοής καπνού (π.χ. πιθανή καύση κλαδιών πικροδάφνης στον χώρο του σχολείου από προσωπικό καθαρισμού απελευθερώνει τοξικές αναθυμιάσεις), καθώς και λόγω πιθανής ανεπαρκούς ενημέρωσης των εκπαιδευτικών ή του προσωπικού συντήρησης σχολικών προαύλιων χώρων.

Στο πλαίσιο αυτό συστήνεται να απομακρύνονται οι πικροδάφνες από δημόσιους χώρους, όπως σχολεία, αλλά και πάρκα αναψυχής, παιδικές χαρές, πεζοδρόμια. Συστήνεται, επίσης, τα μέλη της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, κηπουροί δημόσιων χώρων, υπάλληλοι δήμων και προσωπικό παιδικών χαρών) να ενημερωθούν ώστε να αναγνωρίζουν το φυτό πικροδάφνη και αντίστοιχα να εκπαιδευτούν τα παιδιά. Αν η απομάκρυνση δεν είναι άμεσα εφικτή και μέχρι να αφαιρεθούν τα φυτά πικροδάφνης, συστήνεται η περίφραξη των περιοχών με τις πικροδάφνες ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση των παιδιών. Επιπλέον, συστήνεται η σήμανση των φυτών ως τοξικών.