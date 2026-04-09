Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την εξέλιξη των τιμών και τη διαθεσιμότητα των πασχαλινών προϊόντων και των αμνοεριφίων, με συνεχή και συστηματική συλλογή και ανάλυση δεδομένων από όλη την αγορά.

Παράλληλα, έχει εντείνει σημαντικά τους ελέγχους σε όλη την επικράτεια, με ξεκάθαρο στόχο τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την ουσιαστική προστασία του καταναλωτή, ιδίως σε μία περίοδο αυξημένης ζήτησης.

Μέχρι σήμερα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 300 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, ενώ η παρουσία της Αρχής ενισχύεται περαιτέρω το αμέσως επόμενο διήμερο, με αυξημένη επιχειρησιακή κινητοποίηση σε κρίσιμα σημεία της αγοράς.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Αρχής, σήμερα Μεγάλη Πέμπτη, οι τιμές στο αρνί διαμορφώνονται σε αντίστοιχα επίπεδα με την περυσινή χρονιά:

Σουπερμάρκετ: από 11,49-11,90 €/κλ (σε πάνω από το 98% της αγοράς ΣΜς σταθμισμένα)

από 11,49-11,90 €/κλ (σε πάνω από το 98% της αγοράς ΣΜς σταθμισμένα) Μεγάλες αγορές (πχ. Βαρβάκειος): από 8,99 €/κλ

Παράλληλα, οι καταναλωτές έχουν ουσιαστικές επιλογές και στα συνοικιακά κρεοπωλεία, όπου διαπιστώνεται επάρκεια προϊόντων και υγιής ανταγωνισμός τιμών. Επισημαίνεται ότι η πληρέστερη και αντικειμενικότερη εικόνα για την εξέλιξη των τιμών θα διαμορφωθεί κατά την κορύφωση της εμπορικής κίνησης το επόμενο διήμερο, όταν και θα αποτυπωθούν οι τελικές προσφορές της αγοράς.

Συμπληρωματικά, και με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις που δημιούργησαν εσφαλμένες εντυπώσεις σχετικά με τη λειτουργία των ελέγχων, η Αρχή υπενθυμίζει ότι οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με πλήρως στοχευμένη μεθοδολογία και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. Μέσω της καθημερινής ανάλυσης δεδομένων από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων και άλλα συστήματα παρακολούθησης, εντοπίζονται άμεσα αποκλίσεις και ενεργοποιούνται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εκεί όπου πραγματικά απαιτείται παρέμβαση. Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων δεν αποτυπώνεται στον αριθμό των ελεγκτών, αλλά στη σωστή στόχευση, την τεχνολογική υποστήριξη και την ταχύτητα αντίδρασης -όπως αποδεικνύεται από τα πρόσφατα ευρήματα και τις παρεμβάσεις της Αρχής σε Αττική, Ρόδο και Κρήτη.

Η Αρχή επισημαίνει ότι θα συνεχίσει με την ίδια ένταση τους ελέγχους, ώστε «η αγορά να λειτουργεί με κανόνες, διαφάνεια και υγιή ανταγωνισμό, διασφαλίζοντας ότι ο καταναλωτής έχει πραγματικές επιλογές, επάρκεια προϊόντων και δίκαιες τιμές».