Μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι, ενός από τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, με αφορμή τη σημερινή ημέρα που ο γιος του θα γιόρταζε τα 26α γενέθλιά του.

Με λόγια γεμάτα πόνο, αγάπη αλλά και οργή, ο πατέρας τίμησε τη μνήμη του παιδιού του, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή του:

«Σήμερα θα έκλεινες τα 26… Και αντί για ζωή, όνειρα και μέλλον, υπάρχει ένα τεράστιο “γιατί”. Αγόρι μου, κάθε λεπτό είσαι στο μυαλό μας και μας λείπεις πάρα πολύ. Η ταπεινότητα και η καθαρότητα της ψυχής σου ήταν αυτό που όλοι σε θυμούνται».

Στη συνέχεια, ο Πάνος Ρούτσι αναφέρεται με έντονο τρόπο στην εξέλιξη της υπόθεσης, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την έλλειψη τιμωρίας των υπευθύνων:



«Κάποιοι συνεχίζουν σαν να μην έγινε τίποτα. Κάποιοι δεν έχουν μπει φυλακή εκεί που θα έπρεπε. Ντενούκο μου, να ξέρεις ότι δεν θα σταματήσω να παλεύω μέχρι να μπει και ο τελευταίος στη φυλακή. Και δεν είμαι μόνος μου… είναι όλη η κοινωνία που θέλει να τιμωρηθούν οι εγκληματίες».

Ο ίδιος καταλήγει με ένα σπαρακτικό μήνυμα προς τον γιο του, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας για αλήθεια και δικαιοσύνη θα συνεχιστεί:



«Δεν σταματάμε να ζητάμε αλήθεια και δικαιοσύνη για όλα τα αγγελούδια που έφυγαν μακριά μας. Χρόνια πολλά εκεί που είσαι, αγγελούδι μου. Η μνήμη σου είναι φωνή. Και αυτή η φωνή δεν θα σιγήσει ποτέ. Κράτα και μια θέση για μένα εκεί… κάποια μέρα θα ανταμώσουμε και θα είμαστε πάλι μαζί, όπως παλιά. Σε αγαπάμε τόσο πολύ».

Η ανάρτηση του πατέρα έρχεται να υπενθυμίσει, για ακόμη μία φορά, το βαρύ ανθρώπινο κόστος της τραγωδίας στα Τέμπη, αλλά και το διαρκές αίτημα των οικογενειών των θυμάτων για δικαίωση.