Ο 18χρονος Μάριος επέστρεψε στην Ελλάδα ως νικητής, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία μια κρίσιμη μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο της Ιταλίας. Η ιστορία του, που αγγίζει τις καρδιές όλων των Ελλήνων, είναι μια συγκλονιστική μαρτυρία για την ανθρώπινη θέληση και την ικανότητα να υπερνικά κανείς τις πιο αντίξοες συνθήκες.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA, ο Μάριος περιέγραψε τον φόβο που ένιωθε, την αβεβαιότητα της επιστροφής του, αλλά και την απόλυτη ικανοποίηση της νίκης. «Φοβόμουν ότι δεν θα επιστρέψω αλλά επέστρεψα. Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με τον θάνατο τον οποίο τον κέρδισα και χαίρομαι».

Η ιατρική του οδύσσεια ξεκίνησε με τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο του Ρίου, πριν την επείγουσα διακομιδή του με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας τον περασμένο Νοέμβριο στο Τορίνο.

Ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 και από μικρή ηλικία αντιμετώπιζε μια σπάνια πάθηση, το σύνδρομο Alagille, μια γενετική διαταραχή που επηρεάζει κυρίως το ήπαρ. Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου, και ακολούθησαν δύο επιπλέον επεμβάσεις αποκατάστασης, μαρτυρώντας την πολυπλοκότητα και την απαιτητική φύση της θεραπείας. Η επιστροφή του στην Ελλάδα τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Τρίτης (7/4) επισφράγισε έναν μακρύ και επίπονο κύκλο θεραπείας, φέρνοντας ανακούφιση και χαρά στην οικογένειά του.

Ο Μάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου στο Τορίνο, τονίζοντας την άριστη φροντίδα που έλαβε. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στον Ρομανιόλι, ο οποίος κατά την πρώτη μεταμόσχευση τον αποκάλεσε «δυνατό» επειδή η καρδιά του δεν σταμάτησε ούτε λεπτό, κάτι που αποτελεί ένδειξη της απίστευτης αντοχής του οργανισμού του. Επίσης, ο γιατρός Τζάκομο του είπε: «από εσένα πήραμε τη δύναμή σου και τη θέλησή σου για ζωή», λόγια που αναδεικνύουν τον αντίκτυπο της προσωπικότητάς του ακόμη και στους επαγγελματίες υγείας. Πέρα από την ιατρική φροντίδα, ο Μάριος τόνισε πόσο χαρούμενος είναι που είχε δίπλα του τη μητέρα του, τον αδερφό του και τον πατέρα του καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας.