Ανάμεσα στο πολύβοο πλήθος που διασχίζει την Ερμού αυτές τις ημέρες, υπάρχει ένας ήχος που καταφέρνει να «σταματά» τον χρόνο. Είναι ο χαρακτηριστικός, νοσταλγικός ήχος της λατέρνας του Σπύρου Ταραπόσου, του εμβληματικότερου ίσως μουσικού δρόμου της Αθήνας.

Με το γαρύφαλλο στο αυτί και το σύνθημα «Φτώχεια, λατέρνα, φιλότιμο και πολύτεκνος», ο κ. Σπύρος μεταφέρει τους περαστικούς σε μια άλλη, πιο τρυφερή εποχή, γεμίζοντας τον πεζόδρομο με μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδωράκη.

Η ιστορία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτό το όργανο. Την τέχνη την έμαθε δίπλα στον Μακεδόνα παππού του, από τον οποίο κληρονόμησε μια βαριά λατέρνα κατασκευασμένη τη δεκαετία του ’40. Από τότε, αυτή η ίδια λατέρνα τον συνοδεύει παντού: σε πανηγύρια, γιορτές, νησιά, γάμους και βαπτίσεις, τότε που οι καντάδες και το αυθεντικό στοιχείο ήταν μέρος της καθημερινότητας.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο κ. Σπύρος μοιράστηκε τις σκέψεις του για τα 26 χρόνια που βρίσκεται στο ίδιο σημείο στην Ερμού:

«Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο! Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση. Εδώ είμαι 26 χρόνια στο ίδιο μέρος. Εντάξει, κάθε μέρα κάτι διαφορετικό θα δω. Αυτές τις ημέρες έχει λίγο περισσότερο κόσμο λόγω των εορτών. Επειδή μεγάλωσα με τη λατέρνα, την έχω αγαπήσει τόσο πολύ που δεν περιγράφεται».

Όπως εξηγεί, η λατέρνα του είναι ρυθμισμένη να παίζει μουσικές που γράφτηκαν ειδικά για το όργανο αυτό, όπως του Χατζηδάκη, αλλά και εμβληματικά κομμάτια του Θεοδωράκη. Παρά τις δεκαετίες στον δρόμο, η χαρά του παραμένει η ίδια κάθε φορά που κάποιος περαστικός θα κοντοσταθεί για να του πει ένα «μπράβο».

Κλείνοντας, ο «άνθρωπος με τη λατέρνα» έστειλε τη δική του πασχαλινή ευχή: «Θέλω σε όλο τον κόσμο μέσα από την καρδιά μου ειρήνη, αγάπη και υγεία. Να ‘στε καλά!».