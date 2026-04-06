Η Ένωση Αθέων απευθύνει πρόσκληση τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου σε ένα Φανερό, όπως το αποκαλεί, Δείπνο, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Βόλο.

Στην πρόσκληση αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Σας προσκαλούμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, στο Φανερό μας Δείπνο που θα γίνει την Παρασκευή 10 Απριλίου, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Βόλο!

Μαζευόμαστε να γνωριστούμε, να συζητήσουμε και να φάμε ό,τι τραβάει η όρεξή μας, χωρίς περιορισμούς από υπερφυσικά όντα! Όσο κάποιοι επιλέγουν τη θρησκευτική θλίψη, εμείς επιλέγουμε την ομορφιά της παρέας, συζητάμε για τα επιτεύγματα της επιστήμης, και τη σημασία του ορθολογισμού.

Άθεοι, αγνωστικιστές, μέλη, φίλες/οι, είστε ευπρόσδεκτοι στο Φανερό μας Δείπνο! Ελάτε να απολαύσουμε ένα νόστιμο γεύμα, να γνωριστούμε και να μάθετε για τις δράσεις μας. Ο καθένας μπορεί να παραγγείλει ό,τι θέλει με βάση τις διατροφικές του προτιμήσεις. Όλοι καλοδεχούμενοι!».