Λόγω προγραμματισμένων εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση, θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας.

Αναλυτικότερα, για τα επόμενα πέντε Σαββατοκύριακα και κατά τα κάτωθι χρονικά διαστήματα:

– τα Σάββατα 04/04/2026, 18/04/2026, 25/04/2026, 02/05/2026 και 09/05/2026 από τις 06:30 ως τις 10:30 το πρωί και

– τις Κυριακές 05/04/2026, 19/04/2026, 26/04/2026, 03/05/2026, 10/05/2026 από τις 7 ως τις 11 το πρωί.