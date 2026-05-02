Η ακτοφυλακή της Υεμένης ανακοίνωσε ότι ένα τάνκερ καταλήφθηκε στα ανοικτά των ακτών της επαρχίας Σάμπουα από άγνωστους ένοπλους άνδρες που επιβιβάστηκαν στο σκάφος, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τάνκερ M/T Eureka καταλήφθηκε από ένοπλους, οι οποίοι το οδήγησαν προς τον Κόλπο του Άντεν, με κατεύθυνση τα ύδατα της Σομαλίας.

Η ακτοφυλακή της Υεμένης ανέφερε ότι η θέση του δεξαμενόπλοιου έχει εντοπιστεί και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τον εντοπισμό του, τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ανάκτησή του και τη διασφάλιση της ασφάλειας του πληρώματος, σύμφωνα με το Reuters.

Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε ότι καταγράφηκαν ύποπτες δραστηριότητες κοντά στο λιμάνι της Μουκάλα στην Υεμένη.

Η UKMTO ανέφερε ότι έλαβε αναφορά από ένα τάνκερ, το οποίο προσεγγίστηκε από μια μικρή βάρκα που συνοδευόταν από αλιευτικό σκάφος, 84 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού της Μουκάλα, στη νότια ακτή της Υεμένης.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν η αναφορά της UKMTO συνδέεται με τη δήλωση της ακτοφυλακής της Υεμένης.