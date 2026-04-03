Ένας 67χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του στη Λάρισα, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa, ο άνδρας βρέθηκε στο μπάνιο της κατοικίας του, σε κατάσταση που παραπέμπει σε θάνατο που είχε συμβεί αρκετή ώρα νωρίτερα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, που επιβεβαίωσαν ότι ο 67χρονος ήταν ήδη νεκρός.

Οι ενδείξεις μέχρι στιγμής συγκλίνουν στο ότι ο θάνατος δεν ήταν πρόσφατος, ωστόσο τα ακριβή αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα και αναμένεται να διερευνηθούν.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.