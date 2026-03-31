Προβληματισμός επικρατεί ενόψει της 48ωρης κακοκαιρίας Erminio, που αναμένεται να φέρει έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Οι γονείς είναι προβληματισμένοι και περιμένουν τις σχετικές ανακοινώσεις, καθώς στην προηγούμενη κακοκαιρία τα σχολεία είχαν κλείσει με απόφαση του περιφερειάρχη, Νίκου Χαρδαλιά, και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ.

Αύριο, Τετάρτη, από το μεσημέρι-απόγευμα και μετά αναμένονται τα έντονα φαινόμενα στην Αττική και αυτή την ώρα συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Σημειώνεται πως αύριο αναμένεται μεγάλη ποσότητα βροχής άνω των 50 χιλιοστών σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αν το φαινόμενο εκδηλωθεί μετά το μεσημέρι, θα υπάρχει ισχυρή σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Αν εκδηλωθεί νωρίτερα, πιθανότατα θα αποφασιστεί το κλείσιμο των σχολείων.

Το μεσημέρι σήμερα αναμένεται ενημέρωση από τον περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με το τι θα γίνει με τα σχολεία.

Πάντως, κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη 2 Απριλίου τα σχολεία στον Δήμο Μεγίστης, σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου του νησιού Νίκου Ασβέστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή τις επόμενες ώρες. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή.

Ιδιαίτερη σύσταση απευθύνεται στους ιδιοκτήτες σκαφών, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφαλή πρόσδεσή τους και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει η ενημέρωση των αρμόδιων φορέων για την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Τετάρτη (01-04-26), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Την Πέμπτη (02-04-26) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).