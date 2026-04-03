Στις 4 Απριλίου 1081, ο Αλέξιος Α’ Κομνηνός στέφθηκε Βυζαντινός αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη, σηματοδοτώντας την αρχή της δυναστείας των Κομνηνών και την αναγέννηση του Βυζαντίου μετά από μια περίοδο κρίσεων.

Ανέλαβε την εξουσία σε μια δύσκολη στιγμή για την αυτοκρατορία, μετά από συνεχείς στρατιωτικές ήττες, πολιτικές συγκρούσεις και οικονομική παρακμή. Εκμεταλλευόμενος την αδυναμία του Νικηφόρου Γ’ Βοτανειάτη, του γηραιού αυτοκράτορα, καθώς και τη στήριξη της στρατιωτικής αριστοκρατίας, κατάφερε να διεκδικήσει τον θρόνο.

Με τη βοήθεια του καίσαρα Ιωάννη Δούκα και της ισχυρής οικογένειας των Δουκών, ανέτρεψε τον Βοτανειάτη, εισήλθε στην Κωνσταντινούπολη στις 1 Απριλίου και, την Κυριακή του Πάσχα, στέφθηκε αυτοκράτορας από τον Πατριάρχη Κοσμά.

Η απουσία της συζύγου του, Ειρήνης Δούκαινας, από τη στέψη τροφοδότησε φήμες για πολιτικές ίντριγκες στην αυλή, ενώ η άνοδός του έδωσε ένα νέο δυναμικό στις εξωτερικές και εσωτερικές υποθέσεις του Βυζαντίου. Η βασιλεία του Αλεξίου Α’ εγκαινίασε μια εποχή σταθερότητας, με τους Κομνηνούς να κυριαρχούν για περισσότερο από έναν αιώνα και να επαναφέρουν την αυτοκρατορία στην αναγέννηση και την ισχύ της.

1081: Ο Αλέξιος Α’ Κομνηνός στέφεται Βυζαντινός αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη. Η στέψη του σηματοδότησε την αρχή της δυναστείας των Κομνηνών, η οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναγέννηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά από μια σειρά εσωτερικών και εξωτερικών κρίσεων. Το έργο του στοίχειωσε τη συνέχεια της ιστορίας του Βυζαντίου.

1913: Ο ανθυπολοχαγός Εμμανουήλ Αργυρόπουλος γίνεται ο πρώτος νεκρός της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, όταν το αεροσκάφος του Bleriot 11 συντρίβεται. Ο θάνατός του εντάσσεται στην αρχή της ιστορίας της αεροπορίας στην Ελλάδα και αποτελεί σταθμό στην ανάπτυξη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.

1917: Ο Βλάντιμιρ Λένιν, επιστρέφοντας από την Ελβετία, αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στο κίνημα των Μπολσεβίκων, δημοσιεύοντας τις «Θέσεις του Απρίλη», που καθόρισαν την επανάσταση στη Ρωσία και οδήγησαν στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Οι θέσεις του αποτέλεσαν θεμελιώδη κατευθυντήρια γραμμή για την επανάσταση.

1919: Το θωρηκτό «Αβέρωφ» εισέρχεται θριαμβευτικά στο λιμάνι της Σμύρνης, υποδεχόμενο 50.000 Έλληνες που πανηγυρίζουν. Η είσοδος του πλοίου στο λιμάνι της Σμύρνης, μετά την απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους, αποτελεί σημείο ορόσημο για τον ελληνικό στόλο και την ιστορία του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

1932: Στις ΗΠΑ, ο χημικός Τσαρλς Γκλεν Κινγκ απομονώνει τη βιταμίνη C, η οποία έχει αναγνωριστεί ως κρίσιμη για την πρόληψη του σκορβούτου και για πολλές άλλες ζωτικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. Η ανακάλυψη του Κινγκ αποτέλεσε σημαντικό βήμα στη βιοχημεία και την ιατρική.

1949: Στην Ουάσινγκτον, δώδεκα έθνη υπογράφουν τη Διακήρυξη του Βορείου Ατλαντικού, ιδρύοντας το ΝΑΤΟ (North Atlantic Treaty Organization), το οποίο θα αποτελέσει θεμελιώδη πυλώνα της Δυτικής Άμυνας κατά της Σοβιετικής Ένωσης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

1968: Δολοφονείται ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, Αμερικανός υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ στεκόταν στο μπαλκόνι του μοτέλ στο οποίο είχε καταλύσει με τους στενούς συνεργάτες του στο Μέμφις του Τενεσί. Στις 10 Μαρτίου 1969 ο Τζέιμς Ιρλ Ρέι ομολογεί την ενοχή του, αλλά τρεις ημέρες μετά την αναίρεσε. Το δικαστήριο τον θεώρησε ένοχο και τον καταδίκασε σε φυλάκιση 99 ετών.

1968: Η ΑΕΚ κατακτά το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης στο μπάσκετ, κερδίζοντας τη Σλάβια Πράγας με 89-82. Η νίκη αυτή παραμένει ιστορική, καθώς η ΑΕΚ είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο στο μπάσκετ. Στο Παναθηναϊκό Στάδιο βρίσκονται 80.000 θεατές, το μεγαλύτερο πλήθος που έχει παρακολουθήσει ποτέ έναν αγώνα μπάσκετ στην Ελλάδα.

1979: Εκτελείται ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ζούλφικαρ Άλι Μπούτο, σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικές δολοφονίες της εποχής, η οποία έχει σοβαρές γεωπολιτικές συνέπειες για το Πακιστάν και την περιοχή.

2002: Τα αιώνια παιδιά, ο Φοίβος και η Αθηνά, επιλέγονται ως οι επίσημες μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο κούκλες, εμπνευσμένες από τα αρχαία ελληνικά πρότυπα, συνδυάζουν την ιστορική κληρονομιά της Ελλάδας με το σύγχρονο πνεύμα των Αγώνων. Η επιλογή τους ως σύμβολα φέρνει το παρελθόν στο παρόν και ενσαρκώνει τη σύνδεση της αρχαιότητας με το μέλλον, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του ελληνικού πολιτισμού.

Γεννήσεις

1913 – Μάντι Γουότερς (Muddy Waters) (4 Απριλίου 1913 – 30 Απριλίου 1983), Αμερικανός τραγουδοποιός και κιθαρίστας, από τους θεμελιωτές του ηλεκτρικού μπλουζ. Η μουσική του επηρέασε καθοριστικά την ανάπτυξη της ροκ μουσικής, με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως οι Rolling Stones και ο Eric Clapton να τον αναγνωρίζουν ως μεγάλο δάσκαλο και επιρροή. Έργα του όπως το «Hoochie Coochie Man» και το «Mannish Boy» παρέμειναν καθοριστικά για τη μουσική κληρονομιά του 20ου αιώνα.

1932 – Αντρέι Ταρκόφσκι (Andrei Tarkovsky) (4 Απριλίου 1932 – 29 Δεκεμβρίου 1986), Ρώσος σκηνοθέτης, από τις κορυφαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Γνωστός για τις ποιητικές και φιλοσοφικές του ταινίες, όπως το «Στάλκερ», «Νοσταλγία» και «Καθρέφτης», που εμβάθυναν στην ανθρώπινη ύπαρξη, τη μνήμη και τη φύση του χρόνου. Ο Ταρκόφσκι άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην τέχνη του κινηματογράφου, δημιουργώντας ταινίες που συνεχίζουν να αναλύονται και να μελετώνται.

1949 – Λίτσα Διαμάντη (4 Απριλίου 1949 – ), Ελληνίδα τραγουδίστρια, με χαρακτηριστική λαϊκή φωνή, που ξεχώρισε τη δεκαετία του 1970 με τραγούδια που απέκτησαν μεγάλο κοινό. Συνεργάστηκε με σημαντικούς συνθέτες όπως ο Χρήστος Νικολόπουλος, και τραγούδια της όπως «Δεν με πειράζει» και «Πες μου τι να κάνω» διατηρούν τη διαχρονικότητά τους στην ελληνική μουσική σκηνή. Η φωνή της καθιερώθηκε στον λαϊκό χώρο, κάνοντάς την αγαπητή στο ελληνικό κοινό.

1965 – Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Robert Downey Jr.), Αμερικανός ηθοποιός, γνωστός κυρίως για τον ρόλο του Iron Man στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Έπειτα από χρόνια εξάρτησης και προσωπικών προβλημάτων, επανήλθε θεαματικά στο Χόλιγουντ και καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του. Με την ερμηνεία του στην ταινία «Avengers: Endgame», επιβεβαίωσε τη θέση του ως εμβληματική φιγούρα στον κινηματογράφο του 21ου αιώνα.

1979 – Χιθ Λέτζερ (Heath Ledger) (4 Απριλίου 1979 – 22 Ιανουαρίου 2008), Αυστραλός ηθοποιός, με αξέχαστες ερμηνείες σε ταινίες όπως το «Brokeback Mountain» και «The Dark Knight», για τον ρόλο του Τζόκερ, ο οποίος του χάρισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου μετά τον θάνατό του. Η δυναμική του παρουσία στην οθόνη και η ικανότητά του να μεταμορφώνεται για τους ρόλους του τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του.

Θάνατοι

1968 – Μάρτιν Λούθερ Κινγκ (Martin Luther King Jr.) (15 Ιανουαρίου 1929 – 4 Απριλίου 1968), Αμερικανός ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ηγετική μορφή του κινήματος των Αφροαμερικανών και νικητής του Νόμπελ Ειρήνης το 1964. Η ομιλία του «I Have a Dream» και η αφοσίωσή του στην ειρηνική αντίσταση κατά του φυλετικού διαχωρισμού έκαναν το όνομά του συνώνυμο της μάχης για ισότητα και δικαιοσύνη. Η δολοφονία του το 1968 συγκλόνισε τον κόσμο, ενώ η κληρονομιά του παραμένει ζωντανή.

Λάζαρος, Λαζαρία

Παγκόσμιες Ημέρες / Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Καρότου

Διεθνής Ημέρα κατά των Ναρκών

Παγκόσμια Ημέρα Αδεσπότων Ζώων