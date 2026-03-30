Την επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου από το ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο που είναι γνωστό ως «πηγάδι του διαβόλου» και βρίσκεται στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης περιέγραψε το πρωί της Δευτέρας 30/3 ο δύτης, Αντώνης Γράφας.

Στην επιχείρηση, που είχε διάρκεια περίπου μιάμιση ώρα, συμμετείχε ειδική ομάδα επτά έμπειρων σπηλαιοδυτών, οι οποίοι, με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, καταδύθηκαν στο δύσβατο σημείο.

«Ήταν πραγματικά μια επιχείρηση δύσκολη, διότι υπήρχαν κάποιες δυσκολίες γεωμορφολογικές. Ήταν μια ρουφήχτρα ουσιαστικά, γιατί έχουμε το φαινόμενο της συνεχούς εισροής υδάτων όλο τον χρόνο προς το σπήλαιο», είπε μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο δύτης, Αντώνης Γράφας.

«Για κάποιον λόγο πλησίασε την είσοδο τόσο πολύ, έτσι ώστε δεν μπόρεσε να αντιδράσει και μπήκε μέσα ο άνθρωπος. Τον τράβηξε κατά κάποιον τρόπο μέσα. Εμείς ευτυχώς τον βρήκαμε στον προθάλαμο, δηλαδή από την είσοδο περίπου πέντε μέτρα», συμπλήρωσε.

«Πέρασε το στένεμα, πέρασε δηλαδή το στόμιο. Εκεί δημιουργούνται τρομακτικές δίνες, διότι το νερό στραγγαλίζεται και πρέπει να περάσουν μέσα αυτοί οι χιλιάδες τόνοι νερού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βγει ο άλλος έξω», συμπλήρωσε και εξήγησε πως από το «πηγάδι του διαβόλου» είναι ακατόρθωτο να βγεις χωρίς σχοινί.