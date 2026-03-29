Το «Moments» μάς χάρισε το βράδυ του Σαββάτου ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο συναίσθημα, αυθεντικές και δυνατές στιγμές.

Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχτηκε τη Μαρία Μπεκατώρου σε ένα ταξίδι ζωής μέσα από αναμνήσεις, εκπλήξεις και προσωπικές εξομολογήσεις.

Από τα παιδικά της χρόνια μέχρι τη διαδρομή της στην τηλεόραση, κάθε στάση αποτέλεσε και μια ξεχωριστή στιγμή που ανέδειξε την προσωπικότητα και την επαγγελματική πορεία της αγαπημένης παρουσιάστριας.

Η Μαρία Μπεκατώρου, μέσα από άρθρα του πατέρα της, Σπύρου, αποκαλύπτει τη βαθιά τους σχέση

Η μητέρα της, Αννίτα, σε ένα συγκινητικό μήνυμα αγάπης και περηφάνιας

Στιγμές από τη συνάντηση της Μαρίας με συμμαθήτριες από τα μαθητικά της χρόνια στις Ουρσουλίνες

Ένα απολαυστικό μπασκετικό challenge με διαιτητή τον Γιώργο Πρίντεζη

Η γνωριμία με τον Θάνο Καλλίρη και η πραγματοποίηση ενός παιδικού ονείρου

Η επιστροφή στην πρώτη τηλεοπτική της εμφάνιση στο «Τηλεάστυ»

Η δοκιμασία στους… χάρτες με χιούμορ και αυτοσαρκασμό

Μια αποκάλυψη για το «Your Face Sounds Familiar»

Η αναβίωση ενός χαρακτηριστικού χορού παρέα με πρώην παίκτες του «Your Face Sounds Familiar»

Η αγαπημένη ξαδέρφη της Μαρίας ενώνει τις δυνάμεις της με την Κρινιώ Νικολάου και γράφουν ένα τραγούδι για τη ζωή της

Η συγκινητική έκπληξη από τον σύζυγό της, Αντώνη Αλεβιζόπουλο

Η ιδιαίτερη συνάντηση με τον Βαγγέλη Περρή στη «Χώρα των Θαυμάτων»