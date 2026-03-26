Ιστορική λάμψη και πολιτιστική πολυμορφία σφράγισαν φέτος τις εκδηλώσεις του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου. Με δυνατά μηνύματα υπέρ του διαλόγου στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την «Υπερμάχω» να ηχεί για πρώτη φορά στο Σισμανόγλειο Μέγαρο -παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου-, την εντυπωσιακή έκθεση για το Άγιον Όρος και την είσοδο-έκπληξη της Ευανθίας Ρεμπούτσικα στο ιστορικό Σισμανόγλειο Μέγαρο, παρέα με τους μαγευτικούς ήχους του βιολιού της και των Πολίτικων συνθέσεών της, η εθνική γιορτή απέκτησε φέτος μοναδικό συναίσθημα στην Κωνσταντινούπολη.

Μήνυμα σταθερότητας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις από τον πρέσβη Κων. Κούτρα

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας, ανέδειξε στην ομιλία του τη σημασία της σταθερότητας και του διαλόγου στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και ειρήνης.

Τονίζοντας πως «η Ελλάδα αποτελεί έναν αταλάντευτο πυλώνα σταθερότητας, με απόλυτη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο», υπογράμμισε στη συνέχεια την «αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη υπεράσπιση των ίδιων των ευρωπαϊκών συνόρων και του κοινού μας κεκτημένου».

Παράλληλα σημείωσε ότι «η χώρα μας δεν καταναλώνει απλώς ασφάλεια, αλλά παράγει ενεργά ασφάλεια. Και το κάνει αυτό πάντοτε με γνώμονα την άμυνα, την αποτροπή και την προστασία της ειρήνης, ποτέ ως δύναμη επιβολής».

Αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, επισήμανε ότι οι δύο χώρες «μοιράζονται την κοινή ευθύνη να διασφαλίσουν την ευημερία και την ειρήνη για τις επόμενες γενιές».

«Τη Υπερμάχω» για πρώτη φορά στο Σισμανόγλειο

Ιδιαίτερα συγκινητική και φορτισμένη με ιστορικό συμβολισμό ήταν η στιγμή που ο Ακάθιστος Ύμνος αντήχησε για πρώτη φορά στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, σηματοδοτώντας μια μοναδική γιορτή πίστης, πολιτισμού και εθνικής μνήμης.

Ο επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας κ. Γεώργιος-Σπυρίδων Μάμαλος χαρακτήρισε το «Τη Υπερμάχω» «ύμνο – σύμβολο που ξεπερνά τα όρια της λατρείας και γίνεται ταυτότητα και ιστορία», επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι «φέτος γιορτάζονται τα 1400 χρόνια από τότε που εψάλη για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη».

Με προτροπή του Πρέσβη κ. Κωνσταντίνου Κούτρα οι παρευρισκόμενοι έψαλαν όλοι μαζί το Το «Τη Υπερμάχω», ενώ αμέσως μετά ο κ. Μάμαλος συντόνισε την εκδήλωση παρουσιάζοντας τους ομιλητές.

Εγκαίνια έκθεσης: «Άγιον Όρος: Τόπος Σιωπής»

Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη και η έκθεση «Άγιον Όρος: Τόπος Σιωπής», που εγκαινιάστηκε, παράλληλα, χθες στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, ανέδειξαν τη βαθιά πνευματική διάσταση των εκδηλώσεων και τον διαχρονικό ρόλο της Ορθοδοξίας.

Όπως επισήμανε ο κ. Κούτρας, «τα έργα του κ. Ταξίδη, δεν είναι απλώς καταγραφή του τοπίου ή της καθημερινότητας στο Όρος. Αποτελούν ένα διάλογο με την πνευματικότητα και την αναζήτηση ενός νέου βλέμματος που φωτίζει τη ζωή στην Αθωνική Πολιτεία, μεταφέροντας στον θεατή την εμπειρία ενός τόπου, όπου η σιωπή είναι πληρότητα και το φως οδηγός ψυχής».

Από την πλευρά του ο ζωγράφος Γιώργος Ταξίδης, αφού ευχαρίστησε για τη φιλοξενία της έκθεσης στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, αναφέρθηκε σε αυτήν επισημαίνοντας πως «αυτό που βλέπετε δεν είναι μια αναπαράσταση του Αγίου Όρους· είναι η προσωπική μου εμπειρία και καταγραφή. Ο άνθρωπος απουσιάζει ως εικόνα, αλλά είναι παρών ως απουσία- ως κάτι που υποδηλώνει είτε ότι βρίσκεται εκεί αλλά δεν φαίνεται, είτε ότι μόλις έχει φύγει. Ο άνθρωπος είναι ο θεατής που περιπλανιέται σιωπηλά για να ανακαλύψει το Άγιον Όρος, είτε το γνωρίζει είτε όχι».

Η εκδήλωση απέκτησε ξεχωριστό τόνο με την καλλιτεχνική παρέμβαση της καλλιτέχνιδας Ευανθίας Ρεμπούτσικα, η οποία με το βιολί της μάγεψε το κοινό, προσδίδοντας ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης.