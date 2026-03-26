Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος βρίσκεται ένα μικρό χωριό της Θεσσαλίας, το οποίο κρύβει ένα από τα πιο παράδοξα και εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά φαινόμενα στον κόσμο. Ο λόγος για το Ροπωτό Τρικάλων, όπου ένας ναός έχει μετατραπεί σε αξιοθέατο που προσελκύει επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Πρόκειται για τον Ιερό Ναό Παναγίας Θεοτόκου Ροπωτού, ένα κτίσμα που ξεχωρίζει όχι μόνο για τη θρησκευτική του σημασία, αλλά κυρίως για τη μοναδική του κλίση, η οποία φτάνει τις 17 μοίρες. Το στοιχείο αυτό τον καθιστά το πιο επικλινές κτίριο παγκοσμίως, ενώ εντυπωσιακό παραμένει το γεγονός ότι διατηρείται όρθιος χωρίς να παρουσιάζει την παραμικρή ρωγμή.

VIDEO: Sitting at a 17-degree angle, a church in the unassuming Greek village of Ropoto has become a tourist magnet for curious visitors keen to test their balancing skills. "The tilt is unimaginable, it's incredible, it makes you feel dizzy," says primary school teacher Yiorgos… pic.twitter.com/y0XpIydpwo — AFP News Agency (@AFP) March 25, 2026

Η ιδιαιτερότητα του ναού δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP ασχολήθηκε με την περίπτωση, δημοσιεύοντας βίντεο που αναδεικνύει τη χαρακτηριστική εικόνα του κτίσματος μέσα στο ελληνικό τοπίο.

Η εμπειρία για όσους επισκέπτονται το εσωτερικό του ναού είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς η μεγάλη κλίση δημιουργεί αίσθηση αποπροσανατολισμού. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που κάνουν λόγο για ζάλη ακόμη και μετά από σύντομη παραμονή στον χώρο.

«Η κλίση είναι αδιανόητη, είναι απίστευτη, σε κάνει να αισθάνεσαι ζάλη», δήλωσε ο δάσκαλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γιώργος Γεωργούλας, μεταφέροντας τη δική του εμπειρία από την επίσκεψη στο σημείο.