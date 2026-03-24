Μία από τις πιο σημαντικές Κυριακές για την αγορά πλησιάζει, καθώς την Κυριακή 5 Απριλίου, ανήμερα της Κυριακή των Βαΐων, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά σε όλη τη χώρα, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις πασχαλινές αγορές τους χωρίς πίεση χρόνου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, η συγκεκριμένη Κυριακή αποτελεί παραδοσιακά μία από τις ημέρες που η αγορά «ζωντανεύει», καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της πασχαλινής περιόδου και την κορύφωση της αγοραστικής κίνησης πριν το Πάσχα.

Όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας, τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα αναμένεται να ανοίξουν από τις 11:00 το πρωί και να παραμείνουν σε λειτουργία έως τις 16:00 το απόγευμα. Το συγκεκριμένο ωράριο δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να οργανώσουν καλύτερα τις αγορές τους, ειδικά σε μια περίοδο με αυξημένες ανάγκες.

Η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, όπως επισημαίνουν οι εμπορικοί φορείς, εξυπηρετεί ιδιαίτερα όσους εργάζονται τις καθημερινές, ενώ παράλληλα ενισχύει σημαντικά την εμπορική κίνηση, ειδικά σε τουριστικές περιοχές, όπου η παρουσία επισκεπτών αυξάνει τη ζήτηση.