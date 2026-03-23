Εκδηλώσεις μέσα στην πόλη, που συνδυάζουν τη δημιουργία, τη μουσική, την παράδοση και την αλληλεγγύη, προγραμματίζει ο δήμος Αθηναίων για το επόμενο διάστημα και ενόψει του Πάσχα.

Από τα τέλη Μαρτίου έως και τη Μεγάλη Εβδομάδα, πολιτιστικοί χώροι, μουσεία, θέατρα και δομές του δήμου θα φιλοξενούν εργαστήρια για παιδιά, συναυλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις κοινωνικής προσφοράς.

«Φέτος το Πάσχα, η Αθήνα γίνεται μια μεγάλη γιορτή δημιουργίας, μουσικής και αλληλεγγύης σε κάθε γειτονιά», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και στη συνέχεια τόνισε: «Από τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης μέχρι τα μουσεία και τις σκηνές της πόλης, δίνουμε χώρο στα παιδιά να δημιουργήσουν, στους καλλιτέχνες να εκφραστούν και σε όλους να πάρουν μέρος δωρεάν σε πολιτιστικές δράσεις, όπως το “Κυνήγι του Σοκολατένιου Λαγού”. Το Πάσχα, όμως, είναι πάνω απ’ όλα μια γιορτή προσφοράς. Με δράσεις στήριξης σε οικογένειες που έχουν ανάγκη και με το Πασχαλινό Γεύμα Αγάπης για άπορους και άστεγους συμπολίτες μας, στέλνουμε το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος στην Αθήνα. Σας καλώ να συμμετέχετε στις πασχαλινές εκδηλώσεις μας και να μοιραστούμε μαζί το φως της Λαμπρής».

Πασχαλινές πολιτιστικές δράσεις στις γειτονιές από τον ΟΠΑΝΔΑ

Με την επιμέλεια του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης στις γειτονιές του Αγίου Παύλου, του Γκύζη, της Ευελπίδων, της Κυψέλης και των Σεπολίων, θα πραγματοποιούνται δωρεάν πασχαλινά εικαστικά εργαστήρια για παιδιά, με κατασκευές, ζωγραφική αυγών, δημιουργία παραδοσιακών καλαθιών και άλλες δραστηριότητες εμπνευσμένες από τα έθιμα του Πάσχα.

Παράλληλα, επίσης δωρεάν, η Πινακοθήκη του δήμου Αθηναίων θα διοργανώσει το διαδραστικό παιχνίδι «Το Κυνήγι του Σοκολατένιου Λαγού», όπου τα παιδιά θα ανακαλύπτουν στοιχεία της τέχνης μέσα από ένα δημιουργικό κυνήγι θησαυρού.

Το μουσικό πρόγραμμα του ΟΠΑΝΔΑ περιλαμβάνει ξεχωριστές συναυλίες με πασχαλινό χαρακτήρα σε ιδιαίτερους χώρους της πόλης. Μεταξύ αυτών, η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων θα παρουσιάσει στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών (Μητρόπολη) στις 31 Μαρτίου (19:00), με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, την πασχαλινή συναυλία «Του Δείπνου σου του Μυστικού» με θρησκευτικά χορωδιακά έργα εμπνευσμένα από το «Θείο Δράμα» από τη Βυζαντινή εποχή μέχρι και τις ημέρες μας. Παράλληλα, η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων συμμετέχουν στις 4 Απριλίου (20:30), σε μια ξεχωριστή συναυλία, με έργα του Θωμά Μπακαλάκου στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», αφιερωμένη στη δύναμη του «Ύμνου της Αγάπης».

Τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, «Το αριστούργημα του Pergolesi συνομιλεί με το Μπαρόκ του Νέου Κόσμου στην Οικία Αγγελικής Χατζημιχάλη» στην Πλάκα. Η σαγηνευτική γλώσσα του μπαρόκ συνομιλεί με αποσπάσματα από το εμβληματικό Stabat Mater του Pergolesi. Το κοινό συστήνεται με τα έργα των Λατινοαμερικάνων συνθετών Domenico Zipoli και José de Orejón y Aparicio σε πανελλήνια πρεμιέρα, αναδεικνύοντας τον διάλογο ανάμεσα σ’ ένα σπάνια εκτελεσμένο μπαρόκ ιδίωμα και τη σημερινή πολυπολιτισμική εμπειρία της πόλης.

Το Ergon Ensemble θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα πνευματικής και πολιτισμικής αναζήτησης, με τις ξεχωριστές φωνές της Σαββίνας Γιαννάτου και της Μαρίας Κωστράκη, τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου (20:30), στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

Μουσείο Μαρία Κάλλας: Ταξίδι στον κόσμο της όπερας για παιδιά

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα κατέχουν και τα πασχαλινά camps για παιδιά στα μουσεία του δήμου. Στο Easter Camp MCM Kids του Μουσείου Μαρία Κάλλας, πασχαλινά μυστήρια, χαμένες όπερες και πολύχρωμοι καμβάδες θα περιμένουν τους μικρούς Αθηναίους σ’ ένα τριήμερο δημιουργικό πρόγραμμα, που συνδυάζει τη μουσική, το θέατρο, τα εικαστικά και το παιχνίδι.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Τετάρτη (6-8 Απριλίου), από 10:00 π.μ. έως 13:00, παιδιά ηλικίας 5 έως 10 ετών, συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες που τα φέρνουν σε επαφή με τον κόσμο της όπερας και των παραστατικών τεχνών. Παράλληλα, θα γνωρίσουν τη ζωή και το έργο της Μαρίας Κάλλας μέσα από θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και εικαστικές δημιουργίες.

Η κράτηση μπορεί να γίνει για μία ή περισσότερες ημέρες μεμονωμένα. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Απαραίτητη η κράτηση θέσης.

Τεχνόπολη: Πασχαλινό camp στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου θα γίνει το σκηνικό για παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών, σ’ ένα τριήμερο Easter Camp, γεμάτο δημιουργικές δραστηριότητες, από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Τετάρτη (6-8 Απριλίου). Στην Τεχνόπολη, το παλιό εργοστάσιο φωταερίου μετατρέπεται σ’ ένα πολύχρωμο πεδίο παιχνιδιού και μάθησης, με εργαστήρια, υπαίθριες δράσεις, θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και παιχνίδια εξερεύνησης, εμπνευσμένα από πασχαλινές παραδόσεις από όλο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα καθημερινά από 09:00 έως 13:30, με δυνατότητα συμμετοχής από μία έως και τρεις ημέρες, προσφέροντας στα παιδιά μια εμπειρία, που ενισχύει τη δημιουργικότητα και τις κοινωνικές δεξιότητες.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Απαραίτητη η κράτηση θέσης.

Πασχαλινό Γεύμα Αγάπης και δράσεις αλληλεγγύης στην Αθήνα

Παράλληλα, ο δήμος Αθηναίων προγραμματίζει σημαντικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, με διανομή δώρων και ειδών πρώτης ανάγκης σε ωφελούμενες οικογένειες στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών και στους ωφελούμενους της Εστίας των Αθηνών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δράσεις θα κορυφωθούν την Κυριακή 12 Απριλίου, με το Πασχαλινό Γεύμα Αγάπης στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Ρουφ, όπου ο Δήμος Αθηναίων θα προσφέρει γεύμα στους άπορους και άστεγους συνανθρώπους μας, στέλνοντας ένα μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς.