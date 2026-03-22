Η ένταση στις πύλες του λιμανιού της Μυτιλήνης δεν φαίνεται να υποχωρεί, καθώς οι κτηνοτρόφοι και τα μέλη της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου αποφάσισαν να σκληρύνουν τη στάση τους.

Οι διαδηλωτές, που έχουν αποκλείσει την πρόσβαση από τις 14:00 το μεσημέρι, ξεκαθάρισαν ότι η παρουσία τους εκεί θα είναι διαρκής, τουλάχιστον μέχρι το πρωί της Δευτέρας.

Η συγκεκριμένη χρονική στιγμή κρίνεται ορόσημο, καθώς έχει προγραμματιστεί κρίσιμη συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα. Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα διεκδικούν την παρουσία δικού τους εκπροσώπου στη σύσκεψη που θα καθορίσει το μέλλον τους μετά τα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό.

«Μπλόκο» σε φορτηγά και ΙΧ, «πράσινο φως» στους τουρίστες

Η κινητοποίηση είχε άμεσο αντίκτυπο στο δρομολόγιο του πλοίου Νήσος Σάμος προς Χίο και Πειραιά. Κατά τον απόπλου στις 06:15 τα ξημερώματα, το γκαράζ του πλοίου παρέμεινε ουσιαστικά κενό.

Παρά τις διαβουλεύσεις, οι συγκεντρωμένοι επέτρεψαν την επιβίβαση αποκλειστικά σε πεζούς, με αποτέλεσμα 30 φορτηγά και περίπου 20 ΙΧ αυτοκίνητα να μείνουν εκτός πλοίου, καθηλωμένα στην προβλήτα.

Ωστόσο, οι διαδηλωτές φρόντισαν να μην διαταράξουν την τουριστική εικόνα του νησιού. Σε μια κίνηση τακτικής, εξασφάλισαν την απρόσκοπτη μετακίνηση περίπου 1.600 Τούρκων επισκεπτών, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις διακοπές τους για το τέλος του Ραμαζανιού και αναχώρησαν κανονικά χωρίς να εμποδιστούν από τον αποκλεισμό.

Η ζωονόσος που απειλεί την οικονομία της Λέσβου

Η οργή των κτηνοτρόφων πηγάζει από τις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για την αναχαίτιση του αφθώδους πυρετού. Οι αγρότες του νησιού υποστηρίζουν ότι οι αποφάσεις του υπουργείου λαμβάνονται χωρίς τη δική τους συμμετοχή, την ώρα που το εισόδημά τους πλήττεται ανεπανόρθωτα.

Με τις πύλες του λιμανιού να παραμένουν κλειστές για τα οχήματα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, η αγωνία κορυφώνεται για το αποτέλεσμα της αυριανής διαπραγμάτευσης στην πρωτεύουσα, η οποία θα κρίνει και τη διάρκεια των κινητοποιήσεων στη Λέσβο.