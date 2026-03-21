Ένας Αμερικανός στρατιωτικός πήρε μια απόφαση που άλλαξε τη ζωή του, καθώς από την Πενσυλβάνια διένυσε χιλιάδες χιλιόμετρα, για να φτάσει μέχρι τον Αλιάκμονα και να βαπτιστεί Χριστιανός Ορθόδοξος.

Ο Κέβιν είναι 56 ετών, στρατιωτικός και γνώστης της θεολογίας. Δεν αναζητούσε απαντήσεις σε όσα έχει μελετήσει, αλλά το βίωμα. Και το βρήκε στην Ιερά Μονή Θεοτόκου Καλλίπετρας στον Αλιάκμονα. Σε έναν τόπο σιωπής και προσευχής, εδώ όπου φυλάσσεται – σύμφωνα με την παράδοση – μια άκανθα από το Ακάνθινο Στεφάνι του Χριστού, έγραψε η ιστοσελίδα thes.gr.

Έτσι, πήρε την απόφαση που ωρίμαζε μέσα του χρόνια, να βαπτιστεί και να αλλάξει ζωή.

Τα νερά του ποταμού ήταν φουσκωμένα. Ο δρόμος δύσκολος. Το κρύο τσουχτερό. Όμως τίποτα δεν μπορούσε να σταθεί εμπόδιο σε ένα όνειρο ζωής.

Μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα, ο Κέβιν έγινε Αντώνιος – παίρνοντας το όνομα του Οσίου Αντωνίου του Βεροιώτη. «Αισθάνομαι όμορφα που πήρα τη χάρη του Θεού και την ευλογία Του», θα πει με συγκίνηση.

Για δύο ημέρες παρέμεινε στη μονή. Συζήτησε με τους μοναχούς, αναζήτησε και εμβάθυνε. Η πίστη του δεν είναι επιφανειακή αλλά συνειδητή.

«Η επιλογή του έγινε με απόλυτη επίγνωση», τονίζει ο ηγούμενος, π. Παλαμάς. Και το ταξίδι δεν τελειώνει εδώ. Ο Αντώνιος βρίσκεται πλέον στο Άγιον Όρος. Συνεχίζει μια πορεία ψυχής και όχι μια απλή διαδρομή τόπων.