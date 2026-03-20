Χιονίζει από νωρίς το πρωί της Παρασκευής στην Πάρνηθα, με μια λεπτή στρώση χιονιού να καλύπτει για την ώρα τις περισσότερες επιφάνειες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τα καταφύγια, ο δρόμος είναι ανοιχτός, ενώ η θερμοκρασία ανέρχεται στους -3°C.

Όσοι επιχειρήσουν να ανέβουν με τα πόδια στα καταφύγια, δε θα συναντήσουν χιόνι στα μονοπάτια, έχει ωστόσο αρκετό κρύο

Το καταφύγιο Μπάφι θα είναι ανοιχτό σήμερα έως τις 21.00 και το καταφύγιο Φλαμπούρι από τις 10.00 έως τις 21.00.

Για τη λειτουργία του τελεφερίκ, η ενημέρωση γίνεται απευθείας από το καζίνο της Πάρνηθας.