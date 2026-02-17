Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε και πάλι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επικαιροποιώντας το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε τη Δευτέρα 16/2, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως και τις απογευματινές ώρες

γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) έως και τις απογευματινές ώρες

δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) δυτικοί 7 με 9 μποφόρ και από το βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο δυτικών διευθύνσεων 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 9 με 10 μποφόρ

γ. στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας απηύθυνε νωρίτερα έκκληση για αυξημένη προσοχή προς τους πολίτες, τονίζοντας ότι το επόμενο 24ωρο αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας. Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του, οι συνθήκες απαιτούν ιδιαίτερη εγρήγορση, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα, ειδικά σε περιοχές που έχουν ήδη επιβαρυνθεί από προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τις επόμενες 24 ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε υπερχειλίσεις ρεμάτων και ποταμών, τοπικές πλημμύρες, κατολισθήσεις αλλά και καθιζήσεις εδαφών. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις προηγούμενες βροχές. Στο επίκεντρο των φαινομένων βρίσκονται η Δυτική Πελοπόννησος και η Νότια Πελοπόννησος, τα δυτικά τμήματα της Αιτωλοακαρνανία, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη και η Ζάκυνθος, καθώς και η νότια Κρήτη. Παράλληλα, αυξημένος είναι ο κίνδυνος και στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.

Την ίδια χρονική περίοδο, όπως επισημαίνεται στην ανάρτηση, αναμένονται τοπικά θυελλώδεις βορειοδυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι, με ένταση που θα φτάνει τα 9 έως 10 μποφόρ. Οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων και κλαδιών, ζημιές σε στέγες, τέντες και άλλες ελαφριές κατασκευές, προβλήματα στις μετακινήσεις, αλλά και διακοπές ρεύματος. Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως το Ιόνιο και τις περιοχές που βρέχονται από αυτό, το Νότιο Αιγαίο, καθώς και την περιοχή του Θερμαϊκός.

Όπως έγραψε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, από αύριο το πρωί οι θυελλώδεις άνεμοι θα επεκταθούν και στο Κεντρικό Αιγαίο, καθώς και στην περιοχή της Χαλκιδική.

Ως προς την εξέλιξη του καιρού, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, την Τετάρτη και την Πέμπτη περιμένουμε ένα πρόσκαιρο διάλειμμα από τα φαινόμενα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα πάμε πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Την Παρασκευή θα μας προσεγγίσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα είναι επίσης σύντομο. Μέχρι και το Σάββατο θα έχει ολοκληρώσει τη δράση του, ωστόσο θα δώσει πολλές βροχές κυρίως στα δυτικά, στο ανατολικό Αιγαίο και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Θα συνοδευτεί από θυελλώδεις ανέμους, ενώ θα πέσει και περισσότερο η θερμοκρασία. «Δεν αποκλείεται Σάββατο και Κυριακή να δούμε κάποιες χιονοπτώσεις και σε πιο χαμηλά υψόμετρα, όχι όμως κάτι το έντονο και αξιόλογο».

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας «ο καιρός θα είναι με το μέρος μας. Μπορεί να κάνει λίγο κρύο το πρωί και το βράδυ, όμως δεν θα αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Η έξοδος θα συνοδεύεται από έντονα άστατες καιρικές συνθήκες και η επιστροφή με πιο ήπιο καιρό και πιο χαμηλές θερμοκρασίες».