

Ενόψει του αυριανού προημιτελικού της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης ξεκαθαρίζοντας πως διαφωνεί με το σύστημα διεξαγωγής, καθώς η ΑΕΚ παρά το γεγονός πως τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος, θα αντιμετωπίσει τον πρωτοπόρο.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Σάκοτα τόνισε πως οι «κιτρινόμαυροι» θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους κόντρα στους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ:

«Να πω καταρχήν ότι δεν συμφωνώ με το σύστημα διεξαγωγής του F8 του Κυπέλλου Ελλάδος. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται κλήρωση και με τον τρόπο που γίνεται. Όλες οι ομάδες παλεύουν για να κατακτήσουν την υψηλότερη θέση στον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος, ενώ πρέπει και με κάποιο τρόπο να επιβραβευτούν για την πορεία.

Έπρεπε να ισχύει το σύστημα πλέι οφ, όπως ισχύει σε πολλές προηγμένες μπασκετικά χώρες της Ευρώπης. Εμείς, αν και 3οι στο πρωτάθλημα, παίζουμε με τον πρώτο στη βαθμολογία και απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Από εκεί και πέρα, είχαμε μόνο μία ημέρα για προπόνηση. Είμαστε υποχρεωμένοι, ωστόσο, να κάνουμε το καλύτερο για να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί. Δουλεύουμε πάνω στις όποιες αδυναμίες του αντιπάλου μας και θα δούμε. Δεν έχουμε άγχος».